Рейтинг@Mail.ru
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне - РИА Новости, 12.06.2022
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне
Можно ли не отключать VPN на смартфоне, чтобы всегда был доступ к определенным ресурсам, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:15
2022-06-12T02:15
общество
технологии
россия
алексей лукацкий
vpn
смартфоны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Можно ли не отключать VPN на смартфоне, чтобы всегда был доступ к определенным ресурсам, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.Виртуальные частные сети (VPN) нередко применяются россиянами для подключения к иностранным сайтам, владельцы которых заблокировали пользователям из России доступ к своим ресурсам, отметил Лукацкий. Периодически отключать эти сервисы или использовать постоянно — решать владельцу смартфона, считает он. Однако к некоторым российским ресурсам невозможно подключаться через VPN, напомнил эксперт."Вопрос отключения VPN зависит только от ресурсов, которые вы посещаете. С выключенным VPN нельзя зайти на какие-то зарубежные порталы, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN у вас не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты", — уточнил Лукацкий.Некоторые VPN-сервисы могут включаться автоматически при посещении пользователем определенных сайтов, такая опция предусмотрена в их настройках, продолжил эксперт."В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определенный "белый" или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама", — объяснил Лукацкий.Смартфон серьезно не пострадает, если вообще не выключать VPN, полагает эксперт."Сам по себе факт включенного VPN может повлиять только на зарядку аккумулятора: она немного просаживается, а в остальном ограничений нет", — заключил Лукацкий.
https://ria.ru/20220528/ekonomiya-1791347456.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/batareya-1788819863.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9118afb3cb4c307b91e0852302f8c87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, алексей лукацкий, vpn, смартфоны
02:15 12.06.2022
 
Что будет, если не выключать VPN на смартфоне

Эксперт Лукацкий: если не выключать VPN на смартфоне, он будет быстрее разряжаться

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Можно ли не отключать VPN на смартфоне, чтобы всегда был доступ к определенным ресурсам, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.
Виртуальные частные сети (VPN) нередко применяются россиянами для подключения к иностранным сайтам, владельцы которых заблокировали пользователям из России доступ к своим ресурсам, отметил Лукацкий. Периодически отключать эти сервисы или использовать постоянно — решать владельцу смартфона, считает он. Однако к некоторым российским ресурсам невозможно подключаться через VPN, напомнил эксперт.
"Вопрос отключения VPN зависит только от ресурсов, которые вы посещаете. С выключенным VPN нельзя зайти на какие-то зарубежные порталы, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN у вас не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты", — уточнил Лукацкий.
Некоторые VPN-сервисы могут включаться автоматически при посещении пользователем определенных сайтов, такая опция предусмотрена в их настройках, продолжил эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
28 мая, 02:15
Россиянам рассказали, как сэкономить мобильный трафик
"В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определенный "белый" или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама", — объяснил Лукацкий.
Смартфон серьезно не пострадает, если вообще не выключать VPN, полагает эксперт.
"Сам по себе факт включенного VPN может повлиять только на зарядку аккумулятора: она немного просаживается, а в остальном ограничений нет", — заключил Лукацкий.
Девушка заряжает смартфон - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 02:00Сказано в эфире
Как не "убить" батарею смартфона неправильной зарядкой
 
ОбществоТехнологииРоссияАлексей ЛукацкийVPNСмартфоны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала