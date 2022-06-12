https://ria.ru/20220612/vpn-1794820286.html

Что будет, если не выключать VPN на смартфоне

Что будет, если не выключать VPN на смартфоне - РИА Новости, 12.06.2022

Что будет, если не выключать VPN на смартфоне

Можно ли не отключать VPN на смартфоне, чтобы всегда был доступ к определенным ресурсам, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:15

2022-06-12T02:15

2022-06-12T02:15

общество

технологии

россия

алексей лукацкий

vpn

смартфоны

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Можно ли не отключать VPN на смартфоне, чтобы всегда был доступ к определенным ресурсам, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.Виртуальные частные сети (VPN) нередко применяются россиянами для подключения к иностранным сайтам, владельцы которых заблокировали пользователям из России доступ к своим ресурсам, отметил Лукацкий. Периодически отключать эти сервисы или использовать постоянно — решать владельцу смартфона, считает он. Однако к некоторым российским ресурсам невозможно подключаться через VPN, напомнил эксперт."Вопрос отключения VPN зависит только от ресурсов, которые вы посещаете. С выключенным VPN нельзя зайти на какие-то зарубежные порталы, которые блокируются владельцами в рамках антироссийской политики. Вместе с тем некоторые сервисы, наоборот, недоступны через VPN. Например, с VPN у вас не получится оплатить парковку или зайти на государственные сайты", — уточнил Лукацкий.Некоторые VPN-сервисы могут включаться автоматически при посещении пользователем определенных сайтов, такая опция предусмотрена в их настройках, продолжил эксперт."В некоторых VPN есть так называемая функция разделения туннелей, когда мы указываем определенный "белый" или черный список ресурсов, для посещения которых VPN должен быть включен обязательно или, напротив, отключен. Это более гибкая схема, которая позволяет не включать сервис вручную постоянно. Система делает это сама", — объяснил Лукацкий.Смартфон серьезно не пострадает, если вообще не выключать VPN, полагает эксперт."Сам по себе факт включенного VPN может повлиять только на зарядку аккумулятора: она немного просаживается, а в остальном ограничений нет", — заключил Лукацкий.

https://ria.ru/20220528/ekonomiya-1791347456.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220517/batareya-1788819863.html

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общество, технологии, россия, алексей лукацкий, vpn, смартфоны