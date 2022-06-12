14:57 12.06.2022 (обновлено: 16:07 12.06.2022)
Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, считает Володин
Володин обвинил депутата ЕП Сикорского в провоцировании ядерного конфликта в центре Европы
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, из-за таких, как он, необходимо не только освободить Украину от нацистской идеологии, но и обеспечить безъядерный статус страны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие.
"Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы… Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", — написал Володин в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что "с такими" депутатами проблемы европейцев могут усугубиться. Он отметил, что Сикорский не думает о будущем Украины и Польши.
"С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)… Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы", — уточнил он.
По словам Володина, Сикорский должен сдать мандат и пройти обследование.
"Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром", — резюмировал он.