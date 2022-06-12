https://ria.ru/20220612/volodin-1794896524.html

Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, считает Володин

Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, считает Володин - РИА Новости, 12.06.2022

Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, считает Володин

Депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, из-за таких, как он, необходимо не только освободить Украину от... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:57

2022-06-12T14:57

2022-06-12T16:07

в мире

европа

вячеслав володин

украина

польша

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Депутат Европарламента Радослав Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы, из-за таких, как он, необходимо не только освободить Украину от нацистской идеологии, но и обеспечить безъядерный статус страны, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее Сикорский заявил, что Запад имеет право поставить Украине ядерное оружие."Сикорский провоцирует ядерный конфликт в центре Европы… Именно из-за таких, как Сикорский, необходимо освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать ее, обеспечив безъядерный статус страны", — написал Володин в своем Telegram-канале.Володин добавил, что "с такими" депутатами проблемы европейцев могут усугубиться. Он отметил, что Сикорский не думает о будущем Украины и Польши."С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьезные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)… Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы", — уточнил он.По словам Володина, Сикорский должен сдать мандат и пройти обследование."Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром", — резюмировал он.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794878515.html

https://ria.ru/20220611/sanktsii-1794757961.html

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Екатерина Зайцева

в мире, европа, вячеслав володин, украина, польша