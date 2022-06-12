https://ria.ru/20220612/voda-1794821547.html
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды - РИА Новости, 12.06.2022
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:15
2022-06-12T02:15
2022-06-12T02:15
общество
россия
вода
мария кулешова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154895/93/1548959310_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_996e95276116f3142a3f3ad123b68abf.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Так, эксперт советует в первую очередь обращать внимание, если вода непрозрачна с неприятным запахом или желтоватым окрасом. Употребление такой жидкости может привести к проблемам со здоровьем, предупредила она.Еще один признак, указывающий на проблемы с водой — наличие постоянной накипи в чайнике. Это означает повышенную жесткость воды, содержание в ней большого количества солей, таких как кальций и магний, которые в больших количествах вредны для организма, заключила Кулешова.
https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154895/93/1548959310_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_33fb9b2b704d88f6835865583362f99d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вода, мария кулешова
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Эксперт