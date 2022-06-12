https://ria.ru/20220612/voda-1794821547.html

Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды - РИА Новости, 12.06.2022

Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T02:15

2022-06-12T02:15

2022-06-12T02:15

общество

россия

вода

мария кулешова

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Так, эксперт советует в первую очередь обращать внимание, если вода непрозрачна с неприятным запахом или желтоватым окрасом. Употребление такой жидкости может привести к проблемам со здоровьем, предупредила она.Еще один признак, указывающий на проблемы с водой — наличие постоянной накипи в чайнике. Это означает повышенную жесткость воды, содержание в ней большого количества солей, таких как кальций и магний, которые в больших количествах вредны для организма, заключила Кулешова.

https://ria.ru/20211017/napitki-1754910578.html

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общество, россия, вода, мария кулешова