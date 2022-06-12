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Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды - РИА Новости, 12.06.2022
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Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды - РИА Новости, 12.06.2022
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды
Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T02:15
2022-06-12T02:15
общество
россия
вода
мария кулешова
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.Так, эксперт советует в первую очередь обращать внимание, если вода непрозрачна с неприятным запахом или желтоватым окрасом. Употребление такой жидкости может привести к проблемам со здоровьем, предупредила она.Еще один признак, указывающий на проблемы с водой — наличие постоянной накипи в чайнике. Это означает повышенную жесткость воды, содержание в ней большого количества солей, таких как кальций и магний, которые в больших количествах вредны для организма, заключила Кулешова.
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общество, россия, вода, мария кулешова
02:15 12.06.2022
 
Россиянам объяснили, как самостоятельно проверить качество питьевой воды

Эксперт

CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
Стакан воды. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.Качество водопроводной воды не всегда может соответствовать норме. Проверить это можно, прибегнув к ряду способов, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова.
Так, эксперт советует в первую очередь обращать внимание, если вода непрозрачна с неприятным запахом или желтоватым окрасом. Употребление такой жидкости может привести к проблемам со здоровьем, предупредила она.
"Цветность воды доказывает ее микробиологическую или техногенную загрязненность, а желтоватый окрас может свидетельствовать о повышенном содержании железа", — добавила собеседница агентства.
Еще один признак, указывающий на проблемы с водой — наличие постоянной накипи в чайнике. Это означает повышенную жесткость воды, содержание в ней большого количества солей, таких как кальций и магний, которые в больших количествах вредны для организма, заключила Кулешова.
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ОбществоРоссияВодаМария Кулешова
 
 
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