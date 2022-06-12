14:19 12.06.2022 (обновлено: 18:45 12.06.2022)
Родные украинских пленных просят не возвращать их, заявила Москалькова
Москалькова заявила, что матери украинских военнопленных просят не возвращать их на родину
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова . Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Матери украинских военнопленных, содержащихся в России, обращаются с просьбами не возвращать их сыновей на родину, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Она рассказала, что во время приема в Севастополе пленных украинских граждан, большинство из них просили сообщить об их судьбе семьям, и эту просьбу выполнили.
"Сегодня ко мне поступают новые обращения от украинских матерей. Они просят не возвращать их сыновей, потому что считают, что они либо будут заново отправлены на фронт, либо они будут подвергнуты репрессиям", — пояснила омбудсмен, добавив, что аналогичные обращения поступили от двух пленных.
По ее словам, сейчас появляется новая категория обращений, связанных с военной темой, "которые раньше для нас были не присущи".
На этой неделе в Верховную раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.