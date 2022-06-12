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Минобороны показало пуск "Калибров" по военным целям на Украине - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794885827.html
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным целям на Украине
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным целям на Украине - РИА Новости, 12.06.2022
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным целям на Украине
Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее пуск ракет "Калибр" по военным объектам на Украине. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:42
2022-06-12T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
черное море
игорь конашенков
калибр
черноморский флот вмф россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее пуск ракет "Калибр" по военным объектам на Украине."Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", — говорится в сообщении.В ролике показано, как крылатые ракеты одна за другой улетают с корабля.В результате "Калибры" уничтожили крупный склад в окрестностях города Чортков в Тернопольской области. Там хранились поставленные из США и европейских стран противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные комплексы и снаряды.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Запуск крылатых ракет "Калибр" по объектам ВСУ. Видео Минобороны РФ
Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.
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безопасность, украина, россия, черное море, игорь конашенков, калибр, черноморский флот вмф россии
13:42 12.06.2022 (обновлено: 17:04 12.06.2022)
 
Минобороны показало пуск "Калибров" по военным целям на Украине

Минобороны показало запуск с фрегата четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам ВСУ

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, запечатлевшее пуск ракет "Калибр" по военным объектам на Украине.
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет "Калибр" по назначенным наземным целям", — говорится в сообщении.
В ролике показано, как крылатые ракеты одна за другой улетают с корабля.
В результате "Калибры" уничтожили крупный склад в окрестностях города Чортков в Тернопольской области. Там хранились поставленные из США и европейских стран противотанковые ракетные комплексы, переносные зенитные ракетные комплексы и снаряды.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияЧерное мореИгорь КонашенковКалибрЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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