12:38 12.06.2022 (обновлено: 13:44 12.06.2022)
В Европарламенте призвали передать Украине ядерное оружие
Депутат ЕП Сикорский заявил о праве Европы передать Украине ядерное оружие
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertБывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Западные правительства должны снабдить Киев ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны, заявил экс-министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский в эфире телеканала "Эспрессо ТВ".
По его словам, Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, а Запад, который тоже был в числе гарантов безопасности Украины, ничего не сделал для "компенсации" потерь.
По его словам, Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, а Запад, который тоже был в числе гарантов безопасности Украины, ничего не сделал для "компенсации" потерь.
11 июня, 09:50Посол Украины "унизил" НАТО
Сикорский напомнил, что Киев отдал свой ядерный потенциал после подписания меморандума в 1994 году. "Сегодня россияне и некоторые еще говорят, что это не были гарантии [ее независимости], но все тогда понимали, что Украина в обмен на это будет независимой страной в границах, установленных со времен СССР. Но так как Россия нарушила этот Будапештский меморандум, я считаю, мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки. Так, чтобы она могла защитить свою независимость", — утверждает депутат.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал. Однако в 1994 году Украина, Россия, США и Британия подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно ему ядерный арсенал на украинской территории был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.
В начале этого февраля Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По словам украинского лидера если они не состоятся или по результатам его страна не получит гарантий безопасности, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставят под сомнение".