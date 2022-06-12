https://ria.ru/20220612/ukraina-1794866827.html

"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев

"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев - РИА Новости, 12.06.2022

"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев

Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после новости о его возможной поездке в Киев. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:42

2022-06-12T11:42

2022-06-12T13:34

в мире

андрей мельник

украина

киев

германия

политика

олаф шольц

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после новости о его возможной поездке в Киев.Вечером в субботу СМИ со ссылкой на источники сообщило, что Шольц намерен посетить столицу Украины вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.Так, многие пользователи напомнили о неподобающем поведении посла Украины Андрея Мельника и его оскорблениях в адрес немецких политиков."Теперь он окончательно простит весь позор, оскорбления, унижения и дерзость, нанесенные Германии украинским правительством. В качестве благодарности идет жирный чек с перспективой дальнейших выплат", — отметил другой пользователь."Надеюсь, он скажет им вернуть своего посла-запугивателя. В противном случае больше никаких денег немецких налогоплательщиков и уж точно никакого оружия, продлевающего конфликт", — возмутился еще один пользователь."Может быть, кому-то стоит снова съездить к президенту России Путину. Или кто-то всерьез верит, что паломничество к "политической элите" Украины, послушной США, души не чающей в СС-бандере и культивирующей связи с мафией, пардон, олигархией, положит конец войне?" — задался вопросом BlauerMerkelist."Забавно, говорят, что Киев постоянно обстреливают, а все едут туда. Либо Украина врет, либо у нас очень смелые или глупые политики", — добавил комментатор."После всех оскорблений? Никакого характера", — подытожили пользователи.Украинский посол известен недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами. Кроме того, Мельник назвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за его прежнее нежелание приехать с визитом в Киев.

https://ria.ru/20220612/sholts-1794825900.html

https://ria.ru/20220606/germaniya-1793361749.html

https://ria.ru/20220604/evropa-1793049021.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, андрей мельник, украина, киев, германия, политика, олаф шольц, признание днр и лнр в россии