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"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев - РИА Новости, 12.06.2022
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"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев
"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев - РИА Новости, 12.06.2022
"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев
Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после новости о его возможной поездке в Киев. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:42
2022-06-12T13:34
в мире
андрей мельник
украина
киев
германия
политика
олаф шольц
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после новости о его возможной поездке в Киев.Вечером в субботу СМИ со ссылкой на источники сообщило, что Шольц намерен посетить столицу Украины вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.Так, многие пользователи напомнили о неподобающем поведении посла Украины Андрея Мельника и его оскорблениях в адрес немецких политиков."Теперь он окончательно простит весь позор, оскорбления, унижения и дерзость, нанесенные Германии украинским правительством. В качестве благодарности идет жирный чек с перспективой дальнейших выплат", — отметил другой пользователь."Надеюсь, он скажет им вернуть своего посла-запугивателя. В противном случае больше никаких денег немецких налогоплательщиков и уж точно никакого оружия, продлевающего конфликт", — возмутился еще один пользователь."Может быть, кому-то стоит снова съездить к президенту России Путину. Или кто-то всерьез верит, что паломничество к "политической элите" Украины, послушной США, души не чающей в СС-бандере и культивирующей связи с мафией, пардон, олигархией, положит конец войне?" — задался вопросом BlauerMerkelist."Забавно, говорят, что Киев постоянно обстреливают, а все едут туда. Либо Украина врет, либо у нас очень смелые или глупые политики", — добавил комментатор."После всех оскорблений? Никакого характера", — подытожили пользователи.Украинский посол известен недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами. Кроме того, Мельник назвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за его прежнее нежелание приехать с визитом в Киев.
https://ria.ru/20220612/sholts-1794825900.html
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в мире, андрей мельник, украина, киев, германия, политика, олаф шольц, признание днр и лнр в россии
11:42 12.06.2022 (обновлено: 13:34 12.06.2022)
 
"После всех оскорблений?" Немцы набросились на Шольца из-за поездки в Киев

Читатели Bild осудили канцлера ФРГ Шольца после новости о его возможной поездке в Киев

© AP Photo / Kirsty WigglesworthКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели немецкого таблоида Bild раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца после новости о его возможной поездке в Киев.
Вечером в субботу СМИ со ссылкой на источники сообщило, что Шольц намерен посетить столицу Украины вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги перед саммитом "Большой семерки" в конце июня.
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Так, многие пользователи напомнили о неподобающем поведении посла Украины Андрея Мельника и его оскорблениях в адрес немецких политиков.

"Он должен был сказать: "Я не поеду к тем, кто публично унижает федерального президента (даже если он мне не нравится), несмотря на миллиардную помощь в последние годы (еще до конфликта)", — написал один из комментаторов.

"Теперь он окончательно простит весь позор, оскорбления, унижения и дерзость, нанесенные Германии украинским правительством. В качестве благодарности идет жирный чек с перспективой дальнейших выплат", — отметил другой пользователь.
"Надеюсь, он скажет им вернуть своего посла-запугивателя. В противном случае больше никаких денег немецких налогоплательщиков и уж точно никакого оружия, продлевающего конфликт", — возмутился еще один пользователь.
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"Может быть, кому-то стоит снова съездить к президенту России Путину. Или кто-то всерьез верит, что паломничество к "политической элите" Украины, послушной США, души не чающей в СС-бандере и культивирующей связи с мафией, пардон, олигархией, положит конец войне?" — задался вопросом BlauerMerkelist.
"Шольц — канцлер Германии или Украины? У нас тут своих проблем хватает", — подчеркнул другой читатель.
"Забавно, говорят, что Киев постоянно обстреливают, а все едут туда. Либо Украина врет, либо у нас очень смелые или глупые политики", — добавил комментатор.
"После всех оскорблений? Никакого характера", — подытожили пользователи.
Украинский посол известен недипломатичными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, предъявлял претензии по поводу того, что Евросоюз не продвинулся в вопросе эмбарго на российские энергоносители, и называл всех русских врагами. Кроме того, Мельник назвал Шольца "оскорбленной ливерной колбасой" за его прежнее нежелание приехать с визитом в Киев.
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