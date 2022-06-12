https://ria.ru/20220612/ukraina-1794866201.html

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2022

Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:39

2022-06-12T11:39

2022-06-12T14:14

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778323905_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_48a46db3a4f4cba7f9a43d26dae9af7c.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области", - сказал он.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, игорь конашенков