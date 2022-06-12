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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:39
2022-06-12T11:39
2022-06-12T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области", - сказал он.
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:39 12.06.2022 (обновлено: 14:14 12.06.2022)
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Миинобороны: ПВО сбила украинский Су-25 в районе Долгенькое Харьковской области