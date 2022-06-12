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Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794866201.html
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области - РИА Новости, 12.06.2022
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:39
2022-06-12T14:14
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области", - сказал он.
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безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:39 12.06.2022 (обновлено: 14:14 12.06.2022)
 
Российские средства ПВО сбили украинский Су-25 в Харьковской области

Миинобороны: ПВО сбила украинский Су-25 в районе Долгенькое Харьковской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОбломок сбитого украинского штурмовика Су-25
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Обломок сбитого украинского штурмовика Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 8 беспилотников, заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Долгенькое Харьковской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Боровеньки, Дружба Луганской народной республики, Владимировка Донецкой народной республики, Бражковка, Большие Проходы Харьковской области", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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