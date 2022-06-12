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ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794864958.html
ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом
ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом - РИА Новости, 12.06.2022
ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом
За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:33
2022-06-12T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
тернопольская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения", — сказал он.Воздушно-космические силы нанесли ракетные удары по двум пунктам управления и 15 районам сосредоточения живой силы и техники, продолжил генерал. По его словам, они уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Барвенково, радиолокационную станцию близ Славянска, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей ЗРК С-300 в районе Кривого Рога и две батареи реактивных систем залпового огня в районе Звановки в ЛНР и в Закотном в ДНР.Российские истребители сбили два украинских Су-25 — в окрестностях Райгородка и Черкасского в ДНР, а подразделения ПВО — Су-25 в небе над селом Долгенькое в Харьковской области, добавил Конашенков.Кроме того, силы ПВО перехватили восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", а также две баллистические ракеты "Точка-У" — над Каховкой и Чернобаевкой, и три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над Долгеньким, Синичино и Попасной."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танков и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил представитель Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html
украина
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7 495 645-6601
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353
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Конашенков: "Уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы снарядов"
Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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безопасность, украина, тернопольская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины
11:33 12.06.2022 (обновлено: 14:51 12.06.2022)
 
ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом

Минобороны России: ракеты "Калибр" уничтожили поставленные Киеву западные ПТРК и ПЗРК

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения", — сказал он.
Военные - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:48Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР и ЛНР освободили 237 населенных пунктов
Воздушно-космические силы нанесли ракетные удары по двум пунктам управления и 15 районам сосредоточения живой силы и техники, продолжил генерал. По его словам, они уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Барвенково, радиолокационную станцию близ Славянска, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей ЗРК С-300 в районе Кривого Рога и две батареи реактивных систем залпового огня в районе Звановки в ЛНР и в Закотном в ДНР.
Российские истребители сбили два украинских Су-25 — в окрестностях Райгородка и Черкасского в ДНР, а подразделения ПВО — Су-25 в небе над селом Долгенькое в Харьковской области, добавил Конашенков.
Кроме того, силы ПВО перехватили восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", а также две баллистические ракеты "Точка-У" — над Каховкой и Чернобаевкой, и три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над Долгеньким, Синичино и Попасной.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танков и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил представитель Минобороны.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
11 июня, 13:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаТернопольская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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