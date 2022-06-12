https://ria.ru/20220612/ukraina-1794864958.html

ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом

ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом - РИА Новости, 12.06.2022

ВС России ракетами уничтожили склад вооружений, поставленных Киеву Западом

За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:33

2022-06-12T11:33

2022-06-12T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

тернопольская область

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. За минувшие сутки российские Вооруженные силы уничтожили на Украине крупный склад оружия, поставленного Западом, и сбили три самолета, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения", — сказал он.Воздушно-космические силы нанесли ракетные удары по двум пунктам управления и 15 районам сосредоточения живой силы и техники, продолжил генерал. По его словам, они уничтожили пусковую установку ЗРК "Бук-М1" в районе Барвенково, радиолокационную станцию близ Славянска, радиолокатор обнаружения и сопровождения целей ЗРК С-300 в районе Кривого Рога и две батареи реактивных систем залпового огня в районе Звановки в ЛНР и в Закотном в ДНР.Российские истребители сбили два украинских Су-25 — в окрестностях Райгородка и Черкасского в ДНР, а подразделения ПВО — Су-25 в небе над селом Долгенькое в Харьковской области, добавил Конашенков.Кроме того, силы ПВО перехватили восемь беспилотников, в том числе один "Байрактар ТБ-2", а также две баллистические ракеты "Точка-У" — над Каховкой и Чернобаевкой, и три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над Долгеньким, Синичино и Попасной."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотных летательных аппаратов, 338 зенитных ракетных комплексов, 3514 танков и других боевых бронированных машин, 508 установок реактивных систем залпового огня, 1870 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3570 единиц специальной военной автомобильной техники", — заключил представитель Минобороны.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794857503.html

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тернопольская область

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Конашенков: "Уничтожен крупный склад поставленных Киеву из США и Европы снарядов" Российские войска с начала специальной военной операции уничтожили 201 украинский самолет, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. 2022-06-12T11:33 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, тернопольская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, вооруженные силы украины