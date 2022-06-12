https://ria.ru/20220612/ukraina-1794862323.html

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 12.06.2022

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники

Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:18

2022-06-12T11:18

2022-06-12T16:43

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

ка-52 "аллигатор"

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники.В ролике показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Демонстрируется, как ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и точно поражают украинскую технику.Кроме того, можно видеть пуск с Ка-52 неуправляемых авиационных ракет."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.В ходе специальной военной операции на Украине армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, а также поддерживает подразделения на земле.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220612/ukraina-1794885827.html

https://ria.ru/20220610/bespilotnik-1794472797.html

украина

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удары вертолетов Ка-52 по опорным пунктам украинских военных. Видео Минобороны РФ Минобороны РФ показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники. В опубликованном ведомством видео показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Демонстрируется, как ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и затем точно поражают украинскую технику. 2022-06-12T11:18 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), украина