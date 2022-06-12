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Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 12.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794862323.html
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники - РИА Новости, 12.06.2022
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники
Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:18
2022-06-12T16:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
ка-52 "аллигатор"
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники.В ролике показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Демонстрируется, как ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и точно поражают украинскую технику.Кроме того, можно видеть пуск с Ка-52 неуправляемых авиационных ракет."В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.В ходе специальной военной операции на Украине армейская авиация сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант и военные грузы, а также поддерживает подразделения на земле.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220612/ukraina-1794885827.html
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Удары вертолетов Ка-52 по опорным пунктам украинских военных. Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники. В опубликованном ведомством видео показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Демонстрируется, как ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и затем точно поражают украинскую технику.
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безопасность, вооруженные силы украины, ка-52 "аллигатор", министерство обороны рф (минобороны рф), украина
11:18 12.06.2022 (обновлено: 16:43 12.06.2022)
 
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники

Минобороны опубликовало видео уничтожения вертолетами Ка-52 украинской бронетехники

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее уничтожение вертолетами Ка-52 украинской бронетехники.
В ролике показаны записи с прицелов ударных вертолетов, на которых видно пуск противотанковых управляемых ракет. Демонстрируется, как ракеты летят к цели по спиралевидной траектории и точно поражают украинскую технику.
Кроме того, можно видеть пуск с Ка-52 неуправляемых авиационных ракет.
"В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ. Авиационные удары наносили с дистанции более пяти километров. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления и бронированная техника подразделений ВСУ", — рассказали в оборонном ведомстве.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныКа-52 "Аллигатор"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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