https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html
"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины
"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины - РИА Новости, 12.06.2022
"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины
Читатели французской газеты Le Figaro не желают вступления Украины в Европейский союз. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:16
2022-06-12T09:16
2022-06-12T12:15
в мире
украина
киев
евросоюз
брюссель
европа
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro не желают вступления Украины в Европейский союз. Такая реакция последовала после новости о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев для обсуждения заявки Украины. "Посмотрите, как Киев относится к Парижу и Берлину. Такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо", — написал claudeH94. "Никакой мафии в ЕС!" — возмутился Va9tefu4er. "Мы просили об этом Урсулу? Во что она вмешивается?" — отреагировал duffe. "Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — считает nenuphar75."Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?" — поддержал другой пользователь. "ЕС представляет опасность для европейцев и с каждым днем демонстрирует это все больше", — заключили читатели. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794807600.html
https://ria.ru/20220611/ukraina-1794707375.html
https://ria.ru/20220609/balkany-1794281770.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, евросоюз, брюссель, европа, франция
09:16 12.06.2022 (обновлено: 12:15 12.06.2022)
"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины
Читатели Le Figaro выступили против вступления Украины в ЕС из-за ужасного поведения
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
не желают вступления Украины в Европейский союз.
Такая реакция последовала после новости о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев для обсуждения заявки Украины.
"Посмотрите, как Киев относится к Парижу и Берлину. Такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо", — написал claudeH94.
"Никакой мафии в ЕС!" — возмутился Va9tefu4er.
"Мы просили об этом Урсулу? Во что она вмешивается?" — отреагировал duffe.
"Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — считает nenuphar75.
"Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?" — поддержал другой пользователь.
"ЕС представляет опасность для европейцев и с каждым днем демонстрирует это все больше", — заключили читатели.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.
Некоторые страны — Чехия
, Болгария
, Польша
, Словения
, Словакия
, Латвия
, Литва
и Эстония
— поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.