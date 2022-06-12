https://ria.ru/20220612/ukraina-1794843781.html

"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины

"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины - РИА Новости, 12.06.2022

"Никакого вступления в ЕС". Французы возмутились поведением Украины

Читатели французской газеты Le Figaro не желают вступления Украины в Европейский союз. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:16

2022-06-12T09:16

2022-06-12T12:15

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro не желают вступления Украины в Европейский союз. Такая реакция последовала после новости о том, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев для обсуждения заявки Украины. "Посмотрите, как Киев относится к Парижу и Берлину. Такие союзники и партнеры нам не нужны, спасибо", — написал claudeH94. "Никакой мафии в ЕС!" — возмутился Va9tefu4er. "Мы просили об этом Урсулу? Во что она вмешивается?" — отреагировал duffe. "Зеленский ищет деньги. Наши дети будут платить за ремонт дорог и мостов. Какой позор этому Европейскому союзу", — считает nenuphar75."Никакого вступления в ЕС без европейского референдума, иначе мы движемся прямо к катастрофе. Политики глухи и слепы?" — поддержал другой пользователь. "ЕС представляет опасность для европейцев и с каждым днем ​​демонстрирует это все больше", — заключили читатели. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на присоединение к ЕС 28 февраля, а в мае Еврокомиссия получила от Киева заполненную анкету для начала переговоров. По словам фон дер Ляйен, сейчас ЕК готовит экспертное заключение для стран — членов союза, оно будет готово к концу следующей недели.Некоторые страны — Чехия, Болгария, Польша, Словения, Словакия, Латвия, Литва и Эстония — поддерживают идею присоединения Украины к ЕС, но с этим согласны далеко не все. В частности, как писало агентство Блумберг, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Киеву статуса кандидата, а Германия в качестве компромисса предлагает вариант, при котором этот статус был бы условным.

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794807600.html

https://ria.ru/20220611/ukraina-1794707375.html

https://ria.ru/20220609/balkany-1794281770.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, киев, евросоюз, брюссель, европа, франция