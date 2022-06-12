https://ria.ru/20220612/ukraina-1794663069.html

"Это вынужденная мера". Что ждет верующих Украины

"Это вынужденная мера". Что ждет верующих Украины - РИА Новости, 12.06.2022

"Это вынужденная мера". Что ждет верующих Украины

В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) происходят серьезные изменения. Часть епархий перешла в Московский патриархат. Одновременно из Киева все... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:00

2022-06-12T08:00

2022-06-12T08:08

религия

украина

киев

москва

русская православная церковь

московский патриархат

российская академия наук

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) происходят серьезные изменения. Часть епархий перешла в Московский патриархат. Одновременно из Киева все громче звучат заявления о "полной независимости" от РПЦ. О перспективе нового раскола — в материале РИА Новости.Особое поминовениеЕще 27 мая на поместном соборе в Киеве духовенство и миряне Украинской церкви объявили "о полной независимости" от РПЦ. Многие в православном мире расценили это как уход в раскол.Статус украинского православия уже 30 лет довольно запутанный. С одной стороны, все приходы включены в состав Русской церкви, патриарха Московского поминают на службах (это своеобразная присяга верности), а митрополит Киевский участвует в заседаниях синода РПЦ, где принимают важные для всех верующих решения.С другой — в уставе как Русской, так и Украинской церквей четко прописана "административная и финансовая" самостоятельность. С Москвой лишь "духовная связь".Но полноценная свобода в самоуправлении, с точки зрения канонов, не равна автокефалии. Это уже высшая ступень, дающая поместный статус. Его обладатель, например, имеет право использовать диптих — поминальный перечень глав церквей.Именно этим и воспользовался митрополит Онуфрий — вместо отдельного упоминания патриарха Кирилла назвал его в списке. Формулировка "великого господина и отца нашего", как раньше, не прозвучала.Такая двойственность и породила разговоры об автокефалии. Хотя об этом в решениях поместного собора УПЦ не говорилось.Документы свидетельствуютСобор в Киеве сослался на грамоту патриарха Алексия, выданную Украинской церкви по итогам Архиерейского собора в 1990-м.На том же собрании, по словам участников, обрисовали и дальнейший план: верующие, в случае чего, должны попросить Московский патриархат об автокефалии.Но этого не произошло — как тогда, так и сейчас. В РПЦ, например, подчеркивают, что ничего значимого с точки зрения канонов не случилось.Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в беседе с журналистами подтвердил: "духовное единство с Русской православной церковью по-прежнему поддерживается" и об уходе в раскол речи не идет.Мнения разошлисьОднако некоторые епархии восприняли заявления из Киева как шаг к отделению. Так, Запорожская епархия "постановила сохранить текущий порядок канонического управления". Луганская епархия официально перестала поминать митрополита Онуфрия. А Симферопольская, Джанкойская и Феодосийская и вовсе вышли из УПЦ.Все это церковные структуры, которые целиком или частично находятся на неподконтрольных светской Украине территориях."Оказавшись в таких условиях, каноническая церковь вынуждена как-то выживать. Именно поэтому Собор предоставил епархиям самим решать вопросы церковного управления. При этом никого не принуждали отказываться от РПЦ", — поясняет доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.В результате крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу.Меж двух огнейЭксперты подчеркивают, что решения УПЦ во многом вынужденные."Это объясняется внутриукраинской политикой и усилением антироссийских настроений. Для церкви, как и любого гражданского института, вполне естественно провозглашать и следовать патриотическому мировоззрению внутри своей страны", — отмечает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.Тем самым, по его словам, УПЦ оградила себя от двух опасностей. Первая — ее не объединили насильно с раскольнической ПЦУ, созданной в 2018-м светскими властями. Вторая — устранена угроза ликвидации. Как известно, в конце марта в Верховную раду внесли законопроект о запрете канонической церкви на Украине."Теперь же юридического и канонического повода обвинять УПЦ в связях с Москвой у парламента нет", — говорит Владислав Петрушко.Нынешний статус УПЦ, полагают эксперты, промежуточный и во многом зависит от внутриукраинской обстановки. А рассуждения об автокефалии и тем более расколе поспешны.

https://ria.ru/20220208/ssora-1771525447.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, киев, москва, русская православная церковь, московский патриархат, российская академия наук, ситуация вокруг упц, аналитика - религия и мировоззрение