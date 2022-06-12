08:00 12.06.2022 (обновлено: 08:08 12.06.2022)
"Это вынужденная мера". Что ждет верующих Украины
© РИА Новости / Сергей ПятаковПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Никита Бизин. В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) происходят серьезные изменения. Часть епархий перешла в Московский патриархат. Одновременно из Киева все громче звучат заявления о "полной независимости" от РПЦ. О перспективе нового раскола — в материале РИА Новости.
Особое поминовение
Статус украинского православия уже 30 лет довольно запутанный. С одной стороны, все приходы включены в состав Русской церкви, патриарха Московского поминают на службах (это своеобразная присяга верности), а митрополит Киевский участвует в заседаниях синода РПЦ, где принимают важные для всех верующих решения.
С другой — в уставе как Русской, так и Украинской церквей четко прописана "административная и финансовая" самостоятельность. С Москвой лишь "духовная связь".
Но полноценная свобода в самоуправлении, с точки зрения канонов, не равна автокефалии. Это уже высшая ступень, дающая поместный статус. Его обладатель, например, имеет право использовать диптих — поминальный перечень глав церквей.
Собор Украинской православной церкви. Архивное фото
Именно этим и воспользовался митрополит Онуфрий — вместо отдельного упоминания патриарха Кирилла назвал его в списке. Формулировка "великого господина и отца нашего", как раньше, не прозвучала.
Такая двойственность и породила разговоры об автокефалии. Хотя об этом в решениях поместного собора УПЦ не говорилось.
Документы свидетельствуют
Собор в Киеве сослался на грамоту патриарха Алексия, выданную Украинской церкви по итогам Архиерейского собора в 1990-м.
На том же собрании, по словам участников, обрисовали и дальнейший план: верующие, в случае чего, должны попросить Московский патриархат об автокефалии.
© Фото : Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной ЦерквиГрамота патриарха московского Алексия II 1990 года о самостоятельности и независимости украинской православной церкви
Грамота патриарха московского Алексия II 1990 года о самостоятельности и независимости украинской православной церкви
Но этого не произошло — как тогда, так и сейчас. В РПЦ, например, подчеркивают, что ничего значимого с точки зрения канонов не случилось.
Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент в беседе с журналистами подтвердил: "духовное единство с Русской православной церковью по-прежнему поддерживается" и об уходе в раскол речи не идет.
Мнения разошлись
Однако некоторые епархии восприняли заявления из Киева как шаг к отделению. Так, Запорожская епархия "постановила сохранить текущий порядок канонического управления". Луганская епархия официально перестала поминать митрополита Онуфрия. А Симферопольская, Джанкойская и Феодосийская и вовсе вышли из УПЦ.
Все это церковные структуры, которые целиком или частично находятся на неподконтрольных светской Украине территориях.
Активисты ПЦУ во время взлома двери церкви УПЦ в селе Полесское. 17 апреля 2019
"Оказавшись в таких условиях, каноническая церковь вынуждена как-то выживать. Именно поэтому Собор предоставил епархиям самим решать вопросы церковного управления. При этом никого не принуждали отказываться от РПЦ", — поясняет доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко.
В результате крымские епархии перешли в прямое подчинение патриарху Кириллу.
Меж двух огней
Эксперты подчеркивают, что решения УПЦ во многом вынужденные.
"Это объясняется внутриукраинской политикой и усилением антироссийских настроений. Для церкви, как и любого гражданского института, вполне естественно провозглашать и следовать патриотическому мировоззрению внутри своей страны", — отмечает заместитель директора Института Европы РАН, доктор политических наук Роман Лункин.
© AP Photo / Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
© AP Photo / Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко, митрополит Епифаний и вселенский патриарх Варфоломей перед церемонией подписания томоса в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
Тем самым, по его словам, УПЦ оградила себя от двух опасностей. Первая — ее не объединили насильно с раскольнической ПЦУ, созданной в 2018-м светскими властями. Вторая — устранена угроза ликвидации. Как известно, в конце марта в Верховную раду внесли законопроект о запрете канонической церкви на Украине.
"Теперь же юридического и канонического повода обвинять УПЦ в связях с Москвой у парламента нет", — говорит Владислав Петрушко.
Нынешний статус УПЦ, полагают эксперты, промежуточный и во многом зависит от внутриукраинской обстановки. А рассуждения об автокефалии и тем более расколе поспешны.