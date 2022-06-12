https://ria.ru/20220612/ubiystvo-1794960033.html

Во Владикавказе возбудили дело об убийстве мужчины в больнице

Во Владикавказе возбудили дело об убийстве мужчины в больнице - РИА Новости, 12.06.2022

Во Владикавказе возбудили дело об убийстве мужчины в больнице

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в больнице во Владикавказе, задержаны двое подозреваемых, сообщает следственное управление СК по... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T22:08

2022-06-12T22:08

2022-06-12T22:09

происшествия

владикавказ

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЯТИГОРСК, 12 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве мужчины в больнице во Владикавказе, задержаны двое подозреваемых, сообщает следственное управление СК по Северной Осетии."В отношении двух 57-летних жителей города Владикавказа возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство группой лиц", - говорится в сообщении.По данным СК, 11 июня примерно в 17 часов возле одного из домов по улице Маркуса в городе Владикавказе в ходе ссоры двух мужчин один из них нанес ножом другому проникающее колото-резаное ранение в живот. Потерпевший сразу был госпитализирован в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи, отмечено в сообщении. Уточняется, что по этому факту было возбуждено дело по статье УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"."В ходе расследования, подозреваемый в этот же день задержан, а через некоторое время доставлен врачами скорой помощи и сотрудниками полиции в приемное отделение больницы из-за ранения руки, полученного в ходе конфликта. В воскресенье в больницу прибыли сын потерпевшего и его друг, и пройдя в смотровой кабинет, где находился подозреваемый, сын нанес ему ножом не менее двух ранений в область грудной клетки и плеча, а вошедший за ним его товарищ произвел в него не менее четырех выстрелов из пистолета, в область грудной клетки. От полученных ранений мужчина скончался на месте", - сказано в релизе.СК отмечает, что в настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220611/ubiystvo-1794787665.html

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происшествия, владикавказ, следственный комитет россии (ск рф)