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Преемник McDonald's в России планирует изменить цены - РИА Новости, 12.06.2022
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Преемник McDonald's в России планирует изменить цены
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены - РИА Новости, 12.06.2022
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены
Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:09
2022-06-12T14:40
россия
экономика
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Относительно цен, да, мы планируем, что наши цены будут доступными для всех потребителей, и в обозримом будущем, конечно, мы планируем их менять", - сказал он.
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россия, экономика, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
11:09 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
 
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены

Преемник McDonald's в России планирует в ближайшей перспективе изменить цены

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПерсонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве
Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.
"Относительно цен, да, мы планируем, что наши цены будут доступными для всех потребителей, и в обозримом будущем, конечно, мы планируем их менять", - сказал он.
Реклама сети ресторанов быстрого питания на фасаде здания на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:43
"Вкусно — и точка" выберет лучшего производителя напитков
 
РоссияЭкономикаMcDonald's Corporation"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)Олег Пароев
 
 
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