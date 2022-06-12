https://ria.ru/20220612/tseny-1794861124.html

Преемник McDonald's в России планирует изменить цены

Преемник McDonald's в России планирует изменить цены - РИА Новости, 12.06.2022

Преемник McDonald's в России планирует изменить цены

Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:09

2022-06-12T11:09

2022-06-12T14:40

россия

экономика

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

олег пароев

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Относительно цен, да, мы планируем, что наши цены будут доступными для всех потребителей, и в обозримом будущем, конечно, мы планируем их менять", - сказал он.

https://ria.ru/20220612/napitki-1794856711.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев