https://ria.ru/20220612/tseny-1794861124.html
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены - РИА Новости, 12.06.2022
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены
Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:09
2022-06-12T11:09
2022-06-12T14:40
россия
экономика
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Преемник McDonald's в России - сеть ресторанов "Вкусно и точка" - планирует изменить цены в ближайшей перспективе, но они достанутся доступными, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Относительно цен, да, мы планируем, что наши цены будут доступными для всех потребителей, и в обозримом будущем, конечно, мы планируем их менять", - сказал он.
https://ria.ru/20220612/napitki-1794856711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
11:09 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
Преемник McDonald's в России планирует изменить цены
Преемник McDonald's в России планирует в ближайшей перспективе изменить цены