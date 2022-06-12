https://ria.ru/20220612/terakt-1794928742.html

Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе

Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе - РИА Новости, 12.06.2022

Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе

В Мелитополе четыре человека получили ранения в результате террористического акта возле отделения полиции, заявил заместитель главы управления МВД Алексей... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:15

2022-06-12T18:15

2022-06-12T22:11

специальная военная операция на украине

в мире

мелитополь

вооруженные силы украины

владимир рогов

галина данильченко

владимир путин

украина

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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Мелитополе четыре человека получили ранения в результате террористического акта возле отделения полиции, заявил заместитель главы управления МВД Алексей Селиванов.По уточненным данным, пострадали четыре человека. Самые тяжелые ранения получила проходившая мимо пятнадцатилетняя девушка, у нее сильная потеря крови, за ее жизнь борются врачи. Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Еще два человека получили более легкие ранения."Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по населению в православный праздник, с целью запугать обычных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", — убежден Селиванов.Уточнятся, что все сотрудники полиции и военнослужащие остались живы.По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, мощность взорвавшегося устройства составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте.Он уверен, что за произошедшим стоят украинские боевики.Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений", — заключил член совета ВГА.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.На этой неделе глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220606/melitopol-1793357179.html

https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794953302.html

https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места теракта в Мелитополе Кадры с места теракта в Мелитополе 2022-06-12T18:15 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, мелитополь, вооруженные силы украины, владимир рогов, галина данильченко, владимир путин, украина