https://ria.ru/20220612/terakt-1794928742.html
Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе
Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе - РИА Новости, 12.06.2022
Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе
В Мелитополе четыре человека получили ранения в результате террористического акта возле отделения полиции, заявил заместитель главы управления МВД Алексей... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:15
2022-06-12T18:15
2022-06-12T22:11
специальная военная операция на украине
в мире
мелитополь
вооруженные силы украины
владимир рогов
галина данильченко
владимир путин
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. В Мелитополе четыре человека получили ранения в результате террористического акта возле отделения полиции, заявил заместитель главы управления МВД Алексей Селиванов.По уточненным данным, пострадали четыре человека. Самые тяжелые ранения получила проходившая мимо пятнадцатилетняя девушка, у нее сильная потеря крови, за ее жизнь борются врачи. Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Еще два человека получили более легкие ранения."Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по населению в православный праздник, с целью запугать обычных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", — убежден Селиванов.Уточнятся, что все сотрудники полиции и военнослужащие остались живы.По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, мощность взорвавшегося устройства составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте.Он уверен, что за произошедшим стоят украинские боевики.Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений", — заключил член совета ВГА.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.На этой неделе глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220606/melitopol-1793357179.html
https://ria.ru/20220612/berdyansk-1794953302.html
https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места теракта в Мелитополе
Кадры с места теракта в Мелитополе
2022-06-12T18:15
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PT0M17S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мелитополь, вооруженные силы украины, владимир рогов, галина данильченко, владимир путин, украина
18:15 12.06.2022 (обновлено: 22:11 12.06.2022)
Украинские боевики совершили теракт около здания МВД в Мелитополе
В Мелитополе четыре человека пострадали после теракта у здания ГУ МВД
МЕЛИТОПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости.
В Мелитополе четыре человека получили ранения в результате террористического акта возле отделения полиции, заявил
заместитель главы управления МВД Алексей Селиванов.
"Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД", — сообщил он в Telegram-канале.
По уточненным данным, пострадали четыре человека. Самые тяжелые ранения получила проходившая мимо пятнадцатилетняя девушка, у нее сильная потеря крови, за ее жизнь борются врачи.
Кроме того, тяжело ранен мужчина, который тоже находится в больнице. Еще два человека получили более легкие ранения.
"Террористическая война Киева против мирных жителей Запорожской области свидетельствует о том, что положение дел на фронте у вооруженных формирований Украины очень неутешительное. Поэтому украинские спецслужбы и их западные кураторы наносят удары по населению в православный праздник, с целью запугать обычных людей. Мириться с террористической политикой Киева больше нельзя", — убежден Селиванов.
Уточнятся, что все сотрудники полиции и военнослужащие остались живы.
По словам члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, мощность взорвавшегося устройства составила 700-800 грамм в тротиловом эквиваленте.
Он уверен, что за произошедшим стоят украинские боевики.
Это террористы Зеленского. В этом нет никаких сомнений", — заключил член совета ВГА.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать российскими субъектами.
На этой неделе глава военно-гражданской администрации Мелитополя
Галина Данильченко заявила о начале подготовки к референдуму о воссоединении с Россией.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.