https://ria.ru/20220612/terakt-1794845002.html

В Бердянске прогремело несколько взрывов

В Бердянске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 12.06.2022

В Бердянске прогремело несколько взрывов

В Бердянске прогремели взрывы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T09:25

2022-06-12T09:25

2022-06-12T12:03

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Бердянске прогремели взрывы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видео."Видео с места взрывов в Бердянске. Подробности позже", — написал Рогов.При этом изначально в сообщении говорилось о теракте, но затем запись была откорректирована.Вскоре Рогов уточнил, что это была авария на трансформаторной станции."Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен", — сказал он РИА Новости.По словам собеседника агентства, часть жителей нижней части города остались без электроэнергии, но ее подачу восстановят в ближайшие часы.Позже Рогов рассказал, что взрывных устройств на горевшей подстанции не нашли, нет и следов внешнего взрыва. Он отметил, что сейчас при любом ЧП у населения прежде всего возникает мысль о теракте, устроенном киевским режимом, который старается помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220602/berdyansk-1792642649.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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