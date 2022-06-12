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В Бердянске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/terakt-1794845002.html
В Бердянске прогремело несколько взрывов
В Бердянске прогремело несколько взрывов - РИА Новости, 12.06.2022
В Бердянске прогремело несколько взрывов
В Бердянске прогремели взрывы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T09:25
2022-06-12T12:03
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Бердянске прогремели взрывы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видео."Видео с места взрывов в Бердянске. Подробности позже", — написал Рогов.При этом изначально в сообщении говорилось о теракте, но затем запись была откорректирована.Вскоре Рогов уточнил, что это была авария на трансформаторной станции."Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен", — сказал он РИА Новости.По словам собеседника агентства, часть жителей нижней части города остались без электроэнергии, но ее подачу восстановят в ближайшие часы.Позже Рогов рассказал, что взрывных устройств на горевшей подстанции не нашли, нет и следов внешнего взрыва. Он отметил, что сейчас при любом ЧП у населения прежде всего возникает мысль о теракте, устроенном киевским режимом, который старается помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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в мире
09:25 12.06.2022 (обновлено: 12:03 12.06.2022)
 
В Бердянске прогремело несколько взрывов

Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в Бердянске

© Кадр из видео Владимира РоговаДым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022
Дым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022
© Кадр из видео Владимира Рогова
Дым от взрыва в Бердянске. 12 июня 2022
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Бердянске прогремели взрывы, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видео.
"Видео с места взрывов в Бердянске. Подробности позже", — написал Рогов.
При этом изначально в сообщении говорилось о теракте, но затем запись была откорректирована.
Вскоре Рогов уточнил, что это была авария на трансформаторной станции.
"Из-за короткого замыкания произошел пожар на трансформаторной подстанции Бердянска. Один из трансформаторов вышел из строя. Было слышно два хлопка из-за горящего масла, которое достаточно громко горит и взрывается. Пожар оперативно потушен", — сказал он РИА Новости.
По словам собеседника агентства, часть жителей нижней части города остались без электроэнергии, но ее подачу восстановят в ближайшие часы.
Позже Рогов рассказал, что взрывных устройств на горевшей подстанции не нашли, нет и следов внешнего взрыва.
"Все говорит, что это было именно короткое замыкание, которое привело к пожару и взрыву масла", — сказал член главного совета ВГА.
Он отметил, что сейчас при любом ЧП у населения прежде всего возникает мысль о теракте, устроенном киевским режимом, который старается помешать налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях.
Краны в порту Бердянска - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 14:52Специальная военная операция на Украине
В порту Бердянска при разминировании прогремел взрыв
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ мире
 
 
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