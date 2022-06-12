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Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть 10 сентября - РИА Новости, 12.06.2022
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Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть 10 сентября
Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть 10 сентября - РИА Новости, 12.06.2022
Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть 10 сентября
Драматический театр в Мариуполе откроется 10 сентября, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, врио гендиректора учреждения Илья Солонин. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:21
2022-06-12T16:21
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
россия
киев
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Драматический театр в Мариуполе откроется 10 сентября, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, врио гендиректора учреждения Илья Солонин."Задача - открыться к 10 сентября", - сказал он. По словам Солонина, новый сезон будет открываться двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой."Сейчас есть два варианта, какой будет постановка. Выбирают, какой из них подойдет к этому случаю", - указал врио генерального директора.Как отметил Солонин, рассматривается вариант объединения трупп Мариупольского драмтеатра и филармонии города. "Или филармонию сделают филалом Донецкой филармонии", - уточнил он.По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
https://realty.ria.ru/20220609/mariupol-1794161559.html
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
мариуполь
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, россия, киев, ситуация в днр и лнр
16:21 12.06.2022
 
Драмтеатр в Мариуполе планируют открыть 10 сентября

Драмтеатр в Мариуполе может открыться 10 сентября

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенное здание драматического театра в Мариуполе
Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Разрушенное здание драматического театра в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости. Драматический театр в Мариуполе откроется 10 сентября, сообщил участникам пресс-тура, организованного Минобороны РФ, врио гендиректора учреждения Илья Солонин.
"Задача - открыться к 10 сентября", - сказал он. По словам Солонина, новый сезон будет открываться двумя-тремя танцевальными и эстрадно-концертными номерами, а также театральной постановкой.
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"Сейчас есть два варианта, какой будет постановка. Выбирают, какой из них подойдет к этому случаю", - указал врио генерального директора.
Как отметил Солонин, рассматривается вариант объединения трупп Мариупольского драмтеатра и филармонии города. "Или филармонию сделают филалом Донецкой филармонии", - уточнил он.
По данным российского военного ведомства, театр был взорван националистами "Азова" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) 16 марта. В Минобороны РФ заявили, что озвученные Киевом обвинения в якобы нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, не соответствует действительности - российская авиация не выполняла никаких ударов по наземным целям. В оборонном ведомстве отметили, что "боевики националистического батальона "Азов" совершили новую кровавую провокацию, взорвав заминированное ими здание театра".
Как сообщал представитель Народной милиции ДНР Юрий Бухарев, характер взрыва театра в Мариуполе говорит о том, что его эпицентр находился внутри здания, а не снаружи.
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