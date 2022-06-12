https://ria.ru/20220612/tayvan-1794855217.html

На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР

На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР - РИА Новости, 12.06.2022

На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР

Тайвань не хочет закрывать свои двери для Пекина, но тот использует все средства для того, чтобы оказать давление на Тайбэй, заявил в воскресенье... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:30

2022-06-12T10:30

2022-06-12T10:30

в мире

су чжэньчан

китай

тайвань

пекин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/20/1556462018_0:57:3440:1992_1920x0_80_0_0_b42512098a84985d0eaf533506d714bd.jpg

ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Тайвань не хочет закрывать свои двери для Пекина, но тот использует все средства для того, чтобы оказать давление на Тайбэй, заявил в воскресенье премьер-министр острова Су Чжэньчан, комментируя запрет на ввоз в материковый Китай морского окуня с острова.Главное таможенное управление Китая заявило об остановке с 13 июня поставок в материковую часть страны морского окуня из Тайваня. В качестве причины ведомство указало наличие в рыбе запрещенных веществ.По словам Су Чжэньчана, запрет является политическим решением, компетентные органы Тайваня провели экспертизу рыбы и не обнаружили в ней никаких запрещенных веществ."Тайвань не хочет закрывать двери Китаю. Китай использует все методы, чтобы оказать разного рода давление на Тайвань", - сказал премьер-министр журналистам.Он добавил, что у Тайваня всегда были добрые намерения по отношению к Пекину, остров готов сотрудничать с материковым Китаем "на условиях равенства, взаимной выгоды и отсутствия разного рода политических подоплек".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html

китай

тайвань

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, су чжэньчан, китай, тайвань, пекин