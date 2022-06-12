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На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР - РИА Новости, 12.06.2022
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На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР
На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР - РИА Новости, 12.06.2022
На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР
Тайвань не хочет закрывать свои двери для Пекина, но тот использует все средства для того, чтобы оказать давление на Тайбэй, заявил в воскресенье... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:30
2022-06-12T10:30
в мире
су чжэньчан
китай
тайвань
пекин
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ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Тайвань не хочет закрывать свои двери для Пекина, но тот использует все средства для того, чтобы оказать давление на Тайбэй, заявил в воскресенье премьер-министр острова Су Чжэньчан, комментируя запрет на ввоз в материковый Китай морского окуня с острова.Главное таможенное управление Китая заявило об остановке с 13 июня поставок в материковую часть страны морского окуня из Тайваня. В качестве причины ведомство указало наличие в рыбе запрещенных веществ.По словам Су Чжэньчана, запрет является политическим решением, компетентные органы Тайваня провели экспертизу рыбы и не обнаружили в ней никаких запрещенных веществ."Тайвань не хочет закрывать двери Китаю. Китай использует все методы, чтобы оказать разного рода давление на Тайвань", - сказал премьер-министр журналистам.Он добавил, что у Тайваня всегда были добрые намерения по отношению к Пекину, остров готов сотрудничать с материковым Китаем "на условиях равенства, взаимной выгоды и отсутствия разного рода политических подоплек".Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
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в мире, су чжэньчан, китай, тайвань, пекин
10:30 12.06.2022
 
На Тайване заверили, что готовы к равноправному сотрудничеству с КНР

Премьер Тайваня Чжэньчан: Тайбэй готов к равноправному сотрудничеству Пекином

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВ парке "Чунгченг" в городе Цзилун. Тайвань
В парке Чунгченг в городе Цзилун. Тайвань - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
В парке "Чунгченг" в городе Цзилун. Тайвань. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 12 июн - РИА Новости. Тайвань не хочет закрывать свои двери для Пекина, но тот использует все средства для того, чтобы оказать давление на Тайбэй, заявил в воскресенье премьер-министр острова Су Чжэньчан, комментируя запрет на ввоз в материковый Китай морского окуня с острова.
Главное таможенное управление Китая заявило об остановке с 13 июня поставок в материковую часть страны морского окуня из Тайваня. В качестве причины ведомство указало наличие в рыбе запрещенных веществ.
По словам Су Чжэньчана, запрет является политическим решением, компетентные органы Тайваня провели экспертизу рыбы и не обнаружили в ней никаких запрещенных веществ.
"Тайвань не хочет закрывать двери Китаю. Китай использует все методы, чтобы оказать разного рода давление на Тайвань", - сказал премьер-министр журналистам.
Он добавил, что у Тайваня всегда были добрые намерения по отношению к Пекину, остров готов сотрудничать с материковым Китаем "на условиях равенства, взаимной выгоды и отсутствия разного рода политических подоплек".
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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В миреСу ЧжэньчанКитайТайваньПекин
 
 
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