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Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань - РИА Новости, 12.06.2022
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Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань
Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань - РИА Новости, 12.06.2022
Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань
В случае попытки отделить Тайвань Китай намерен сражаться до самого конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T04:28
2022-06-12T09:11
в мире
китай
тайвань
пекин
вэй фэнхэ
у цянь
минобороны китая
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. В случае попытки отделить Тайвань Китай намерен сражаться до самого конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.На днях Вэй Фэнхэ также говорил о том, что Народно-освободительная армия будет решительно пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня. Официальный представитель оборонного ведомства У Цянь, в свою очередь, заявлял, что Пекин придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его независимости и не постоит за ценой, чтобы защитить свою территориальную целостность. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
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в мире, китай, тайвань, пекин, вэй фэнхэ, у цянь, минобороны китая
04:28 12.06.2022 (обновлено: 09:11 12.06.2022)
 
Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань

Глава МО Китая Вэй Фэнхэ: КНР будет сражаться до конца при попытке отделить Тайвань

© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. В случае попытки отделить Тайвань Китай намерен сражаться до самого конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

"Если кто-либо попытается отколоть Тайвань от Китая, мы без колебаний примем бой, мы будем cражаться любой ценой и до самого конца", — сказал он.

На днях Вэй Фэнхэ также говорил о том, что Народно-освободительная армия будет решительно пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня. Официальный представитель оборонного ведомства У Цянь, в свою очередь, заявлял, что Пекин придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его независимости и не постоит за ценой, чтобы защитить свою территориальную целостность.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
Министр обороны КНР, генерал-полковник Вэй Фэнхэ - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 14:45
Глава МО Китая пообещал пресекать попытки достижения независимости Тайваня
 
В миреКитайТайваньПекинВэй ФэнхэУ ЦяньМинобороны Китая
 
 
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