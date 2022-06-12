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Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань
Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань - РИА Новости, 12.06.2022
Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань
В случае попытки отделить Тайвань Китай намерен сражаться до самого конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T04:28
2022-06-12T04:28
2022-06-12T09:11
в мире
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тайвань
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вэй фэнхэ
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. В случае попытки отделить Тайвань Китай намерен сражаться до самого конца, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.На днях Вэй Фэнхэ также говорил о том, что Народно-освободительная армия будет решительно пресекать любые попытки достижения независимости Тайваня. Официальный представитель оборонного ведомства У Цянь, в свою очередь, заявлял, что Пекин придерживается курса на мирное воссоединение с Тайванем, но никогда не потерпит его независимости и не постоит за ценой, чтобы защитить свою территориальную целостность. Официальные отношения между центральным правительством КНР и Тайванем прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на остров. Пекин не признает суверенитета Тайваня и ревностно относится к контактам с ним других стран, настаивая на "политике одного Китая". Она подразумевает, что Тайвань — неотъемлемая часть китайской территории, а власти КНР — единственное законное китайское правительство.
https://ria.ru/20220610/tayvan-1794565448.html
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в мире, китай, тайвань, пекин, вэй фэнхэ, у цянь, минобороны китая
04:28 12.06.2022 (обновлено: 09:11 12.06.2022)
Министр обороны Китая предупредил о последствиях попыток отделить Тайвань
Глава МО Китая Вэй Фэнхэ: КНР будет сражаться до конца при попытке отделить Тайвань