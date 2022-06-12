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В Сухуме провели концерт классической музыки в честь Дня России
В Сухуме провели концерт классической музыки в честь Дня России - РИА Новости, 12.06.2022
В Сухуме провели концерт классической музыки в честь Дня России
Концерт классической музыки, приуроченный ко Дню России, прошел в Сухуме в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба, передает... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T21:38
2022-06-12T21:38
2022-06-12T21:38
сухум
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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СУХУМ, 12 июн - РИА Новости. Концерт классической музыки, приуроченный ко Дню России, прошел в Сухуме в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба, передает корреспондент РИА Новости с места события.В концерте приняли участие абхазские оперные певцы и Государственный камерный оркестр РА под руководством Давида Терзяна. В программе прозвучали композиции Чайковского, Рахманинова, Генделя, Россини, Доги, Брамса и других."Сегодня мы отмечаем самый молодой государственный праздник, ставший частью истории новой России. Россия - великая страна с уникальной историей и культурным наследием, богатейшими природными ресурсами и сошным человеческим потенциалом. Этот праздник объединяет всех, кто любит Россию, чтит ее славную историю и многовековые традиции, трудится во имя ее достойного будущего", - сказал, открывая концерт организатор, гендиректор Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Сухуме Александр Бигвава.На концерте присутствовали представители посольства, Россотрудничества, Дома Москвы и организаций российских соотечественников.Мероприятие было организовано Московским культурно-деловым центром "Дом Москвы" в Сухуме при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и "Московского Дома соотечественника".
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сухум, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, абхазия, день россии
В Сухуме провели концерт классической музыки в честь Дня России
В столице Абхазии прошел концерт классической музыки, приуроченный ко Дню России