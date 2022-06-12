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Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве - РИА Новости, 12.06.2022
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Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве - РИА Новости, 12.06.2022
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:00
2022-06-12T14:11
в мире
киев
вооруженные силы украины
украина
алексей резников
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников.Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, но подробностей не сообщил, отметив только, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, алексей резников
11:00 12.06.2022 (обновлено: 14:11 12.06.2022)
 
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

Руководитель управления Генерального штаба ВСУ открыл стрельбу в спальном районе Киева

© Фото : Національна поліція УкраїниСотрудники полиции Украины в Киеве
Сотрудники полиции Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : Національна поліція України
Сотрудники полиции Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников.
"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины — руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", — написал он в Facebook*.
Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, но подробностей не сообщил, отметив только, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаАлексей Резников
 
 
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