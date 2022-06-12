https://ria.ru/20220612/strelba-1794858761.html

Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве - РИА Новости, 12.06.2022

Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве

Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:00

2022-06-12T11:00

2022-06-12T14:11

в мире

киев

вооруженные силы украины

украина

алексей резников

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников.Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, но подробностей не сообщил, отметив только, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793263849.html

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Ольга Фомченкова

в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, алексей резников