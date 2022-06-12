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Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве - РИА Новости, 12.06.2022
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:00
2022-06-12T11:00
2022-06-12T14:11
в мире
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вооруженные силы украины
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алексей резников
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников.Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, но подробностей не сообщил, отметив только, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, украина, алексей резников
11:00 12.06.2022 (обновлено: 14:11 12.06.2022)
Чиновник Генштаба ВСУ устроил стрельбу в Киеве
Руководитель управления Генерального штаба ВСУ открыл стрельбу в спальном районе Киева
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Чиновник украинского Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, сообщил министр обороны Алексей Резников.
"По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных сил Украины
— руководитель одного из управлений — совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения", — написал он в Facebook*.
Министр добавил, что сотрудник Генштаба применил оружие, но подробностей не сообщил, отметив только, что на время расследования военнослужащего отстранили от исполнения обязанностей.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.