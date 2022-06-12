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В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике - РИА Новости, 12.06.2022
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В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике
В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике - РИА Новости, 12.06.2022
В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике
Вмешательство США во внутреннюю кухню стран Латинской Америки негативно отражаются на попытках Белого дома выстроить диалог в регионе, написал в китайской... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T18:13
2022-06-12T19:14
в мире
сша
латинская америка
куба
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вмешательство США во внутреннюю кухню стран Латинской Америки негативно отражаются на попытках Белого дома выстроить диалог в регионе, написал в китайской газете Global Times профессор Монтеррейского технологического института Даниэль Лемус-Дельгадо."С самого начала своей независимости США рассматривали Латинскую Америку как естественную зону влияния. &lt;…&gt; Эти ужасные эпизоды не остались в прошлом. Интервенции правительства США в дела латиноамериканских стран продолжаются до сих пор", — говорится в статье.По мнению автора публикации, в настоящее время существуют значительные разногласия между Вашингтоном и рядом стран из региона. Корни же растущего дискомфорта произрастают из попыток американского правительства навязать свою политику на Гаити, Кубе, в Чили, Бразилии, Панаме и в других странах.Часто предлогами для вмешательства становились поиск путей экономической интеграции и борьба с наркокартелями, отметил эксперт.На этой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html
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Кирилл Иванников
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в мире, сша, латинская америка, куба
18:13 12.06.2022 (обновлено: 19:14 12.06.2022)
 
В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике

GT: вмешательство США во внутренние дела соседей создают напряжение в регионе

© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезидент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вмешательство США во внутреннюю кухню стран Латинской Америки негативно отражаются на попытках Белого дома выстроить диалог в регионе, написал в китайской газете Global Times профессор Монтеррейского технологического института Даниэль Лемус-Дельгадо.
"С самого начала своей независимости США рассматривали Латинскую Америку как естественную зону влияния. <…> Эти ужасные эпизоды не остались в прошлом. Интервенции правительства США в дела латиноамериканских стран продолжаются до сих пор", — говорится в статье.
Президент США Джо Байден на саммите Америк в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
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По мнению автора публикации, в настоящее время существуют значительные разногласия между Вашингтоном и рядом стран из региона. Корни же растущего дискомфорта произрастают из попыток американского правительства навязать свою политику на Гаити, Кубе, в Чили, Бразилии, Панаме и в других странах.
Часто предлогами для вмешательства становились поиск путей экономической интеграции и борьба с наркокартелями, отметил эксперт.
На этой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
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