18:13 12.06.2022 (обновлено: 19:14 12.06.2022)
В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике
GT: вмешательство США во внутренние дела соседей создают напряжение в регионе
© AP Photo / Marcio Jose SanchezПрезидент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Президент США Джо Байден перед выступлением на Саммите Америк в Лос-Анджелесе
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вмешательство США во внутреннюю кухню стран Латинской Америки негативно отражаются на попытках Белого дома выстроить диалог в регионе, написал в китайской газете Global Times профессор Монтеррейского технологического института Даниэль Лемус-Дельгадо.
"С самого начала своей независимости США рассматривали Латинскую Америку как естественную зону влияния. <…> Эти ужасные эпизоды не остались в прошлом. Интервенции правительства США в дела латиноамериканских стран продолжаются до сих пор", — говорится в статье.
Часто предлогами для вмешательства становились поиск путей экономической интеграции и борьба с наркокартелями, отметил эксперт.
На этой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.
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