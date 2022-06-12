https://ria.ru/20220612/ssha-1794928478.html

В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике

В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике - РИА Новости, 12.06.2022

В Китае напомнили США неудобную правду об американской внешней политике

Вмешательство США во внутреннюю кухню стран Латинской Америки негативно отражаются на попытках Белого дома выстроить диалог в регионе, написал в китайской... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T18:13

2022-06-12T18:13

2022-06-12T19:14

в мире

сша

латинская америка

куба

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Вмешательство США во внутреннюю кухню стран Латинской Америки негативно отражаются на попытках Белого дома выстроить диалог в регионе, написал в китайской газете Global Times профессор Монтеррейского технологического института Даниэль Лемус-Дельгадо."С самого начала своей независимости США рассматривали Латинскую Америку как естественную зону влияния. <…> Эти ужасные эпизоды не остались в прошлом. Интервенции правительства США в дела латиноамериканских стран продолжаются до сих пор", — говорится в статье.По мнению автора публикации, в настоящее время существуют значительные разногласия между Вашингтоном и рядом стран из региона. Корни же растущего дискомфорта произрастают из попыток американского правительства навязать свою политику на Гаити, Кубе, в Чили, Бразилии, Панаме и в других странах.Часто предлогами для вмешательства становились поиск путей экономической интеграции и борьба с наркокартелями, отметил эксперт.На этой неделе завершился Саммит Америк. Это встреча глав государств и правительств Северной и Южной Америк, которая проходит раз в несколько лет. В нынешнем году форум состоялся в Лос-Анджелесе. На мероприятие не были приглашены делегации Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. В этой связи лидеры ряда латиноамериканских государств, включая Мексику, приняли решение отказаться от участия в саммите.

https://ria.ru/20220611/bayden-1794778433.html

https://ria.ru/20220612/zapad-1794764244.html

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латинская америка

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, латинская америка, куба