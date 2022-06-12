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NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США - РИА Новости, 12.06.2022
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NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США
NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США - РИА Новости, 12.06.2022
NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США
Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона,... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:25
2022-06-12T14:25
в мире
украина
сша
ирак
джордж буш (младший)
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times. "Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в 2022 году "старость — не радость" не только для Буша, но и для всей Америки, поскольку демократия стареет и дряхлеет. Кроме того, ляп бывшего президента, ставший вирусным в Сети, напоминает о том, сколько людей предпочли позабыть о фиаско в Ираке, а ведь вторжение основывалось на лживой предыстории, которую одобряли демократы и республиканцы, отметил автор материала.Их роднили типично американское высокомерие и наивность, нежелание признать реальную политику, стоящую за интервенциями США на богатый нефтью Ближний Восток, и тяга говорить высокопарные речи о свободе и демократии, подытоживается в статье.В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать Владимира Путина и российскую спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, ирак, джордж буш (младший)
14:25 12.06.2022
 
NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США

NYT: оговорка экс-президента Буша об Украине раскрыла лицемерие США

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДжордж Буш-младший
Джордж Буш-младший - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Джордж Буш-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times.

"Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США", — говорится в публикации.
Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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В статье отмечается, что в 2022 году "старость — не радость" не только для Буша, но и для всей Америки, поскольку демократия стареет и дряхлеет. Кроме того, ляп бывшего президента, ставший вирусным в Сети, напоминает о том, сколько людей предпочли позабыть о фиаско в Ираке, а ведь вторжение основывалось на лживой предыстории, которую одобряли демократы и республиканцы, отметил автор материала.
Их роднили типично американское высокомерие и наивность, нежелание признать реальную политику, стоящую за интервенциями США на богатый нефтью Ближний Восток, и тяга говорить высокопарные речи о свободе и демократии, подытоживается в статье.

В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать Владимира Путина и российскую спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАИракДжордж Буш (младший)
 
 
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