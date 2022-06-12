https://ria.ru/20220612/ssha-1794891918.html

NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США

NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США - РИА Новости, 12.06.2022

NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США

Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона,... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:25

2022-06-12T14:25

2022-06-12T14:25

в мире

украина

сша

ирак

джордж буш (младший)

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times. "Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США", — говорится в публикации. В статье отмечается, что в 2022 году "старость — не радость" не только для Буша, но и для всей Америки, поскольку демократия стареет и дряхлеет. Кроме того, ляп бывшего президента, ставший вирусным в Сети, напоминает о том, сколько людей предпочли позабыть о фиаско в Ираке, а ведь вторжение основывалось на лживой предыстории, которую одобряли демократы и республиканцы, отметил автор материала.Их роднили типично американское высокомерие и наивность, нежелание признать реальную политику, стоящую за интервенциями США на богатый нефтью Ближний Восток, и тяга говорить высокопарные речи о свободе и демократии, подытоживается в статье.В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать Владимира Путина и российскую спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220612/forpost-1794822752.html

https://ria.ru/20220603/ukraina-1792856154.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, сша, ирак, джордж буш (младший)