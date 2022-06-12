NYT: оговорка Буша об Украине раскрыла лицемерие США
NYT: оговорка экс-президента Буша об Украине раскрыла лицемерие США
Джордж Буш-младший. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Оговорка бывшего президента США Джорджа Буша — младшего, перепутавшего Ирак и Украину, стала мрачным напоминанием о внешнеполитическом лицемерии Вашингтона, пишет New York Times.
"Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США", — говорится в публикации.
"Эта оговорка раскрывает весь трагизм глупости и высвечивает траекторию упадка США", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в 2022 году "старость — не радость" не только для Буша, но и для всей Америки, поскольку демократия стареет и дряхлеет. Кроме того, ляп бывшего президента, ставший вирусным в Сети, напоминает о том, сколько людей предпочли позабыть о фиаско в Ираке, а ведь вторжение основывалось на лживой предыстории, которую одобряли демократы и республиканцы, отметил автор материала.
Их роднили типично американское высокомерие и наивность, нежелание признать реальную политику, стоящую за интервенциями США на богатый нефтью Ближний Восток, и тяга говорить высокопарные речи о свободе и демократии, подытоживается в статье.
В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать Владимира Путина и российскую спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.
В неловкую ситуацию 75-летний экс-глава государства попал во время выступления на мероприятии Института Буша, посвященном выборам. Бывший американский президент попытался раскритиковать Владимира Путина и российскую спецоперацию, но перепутал Украину с Ираком.
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