https://ria.ru/20220612/spetsoperatsiya-1794797101.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T14:13

2022-06-12T14:13

2022-06-12T14:13

инфографика

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 12 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части освободили села Богородичное и Пришиб, вели бои в окрестностях Северодонецка, Лисичанска и Золотого. Кроме того, они осуществляли зачистку промзоны северодонецкого химкомбината "Азот". Накануне предприятие покинули мирные жители, которые укрывались на неподконтрольном ВСУ участке. Параллельно российские войска ликвидировали военные объекты украинской армии. Было уничтожено 288 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 26 пунктов управления, шесть складов боеприпасов. Истребительная авиация и средства противовоздушной обороны сбили три самолета Су-25 и восемь беспилотников, а также перехватили три ракеты "Точка-У" и три снаряда РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 201 самолет, 130 вертолетов, 1188 беспилотников, 338 зенитных ракетных комплексов, 508 реактивных систем залпового огня, 3514 танков и других бронемашин, 1870 орудий полевой артиллерии и 3570 единиц автомобильной техники.

украина

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

северодонецк

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, инфографика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, северодонецк