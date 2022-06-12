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Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР

Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022

Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР

Следователи СК РФ допросили жителей Суходольска (ЛНР), пострадавших от вооруженной агрессии украинских силовиков в 2014 году, в том числе потерявших своих мужей РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:00

2022-06-12T17:00

2022-06-12T17:10

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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили жителей Суходольска (ЛНР), пострадавших от вооруженной агрессии украинских силовиков в 2014 году, в том числе потерявших своих мужей и отцов, передает корреспондент РИА Новости.Суходольск с населением в 20 тысяч человек находится на юго-востоке ЛНР недалеко от границы с РФ. В 2014 году город стал одним из мест ожесточенных боев луганского ополчения и украинских силовиков, пытавшихся окружить Луганск и взять под контроль границу с Россией. В результате обстрелов здесь пострадали дома мирных жителей, им был причинен материальный и моральный ущерб, многие мужчины были убиты в ходе боевых действий.Следователи допросили несколько десятков местных жителей, составили протоколы.Жительница Суходольска Елена Голенкова рассказала, что ее муж погиб в ополчении летом 2014 года, когда вместе с сослуживцами вел бои за пограничный КПП "Изварино". Ее мужу Денису Голенкову было на тот момент 32 года. У них остался девятилетний сын.Стала вдовой и ее подруга Светлана Милованова."Мой муж погиб в Дебальцевской операции. При взятии штурмом поселка Санжаровка он с сослуживцами попал под минометный обстрел, там пять человек сразу погибло", - рассказала Милованова следователям. Это произошло 27 января 2015 года."Двадцать шестого января у нас ребенку два года исполнилось. Он нас поздравил и на следующий день погиб", - добавила Милованова.При взятии Дебальцево потеряла отца и жительница деревни Самсоновка Алина Парсанова. В 2015 году ей было всего 15 лет, а ее отцу, Виталию Парсанову - 34 года. Для дачи показаний военным следователям Алина пришла с бабушкой."Восьмого февраля у меня день рождения, мне исполнилось 15 лет. Папа не успел меня поздравить, потому что их в этот день мобилизовали. А 10 февраля погиб", - рассказала Парсанова. Ее отец с сослуживцами попали под сильный артиллерийский обстрел со стороны украинских военных.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, луганск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)