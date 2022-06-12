https://ria.ru/20220612/sledovateli-1794917841.html
Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР
Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР - РИА Новости, 12.06.2022
Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР
Следователи СК РФ допросили жителей Суходольска (ЛНР), пострадавших от вооруженной агрессии украинских силовиков в 2014 году, в том числе потерявших своих мужей РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:00
2022-06-12T17:00
2022-06-12T17:10
в мире
россия
луганск
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
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СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили жителей Суходольска (ЛНР), пострадавших от вооруженной агрессии украинских силовиков в 2014 году, в том числе потерявших своих мужей и отцов, передает корреспондент РИА Новости.Суходольск с населением в 20 тысяч человек находится на юго-востоке ЛНР недалеко от границы с РФ. В 2014 году город стал одним из мест ожесточенных боев луганского ополчения и украинских силовиков, пытавшихся окружить Луганск и взять под контроль границу с Россией. В результате обстрелов здесь пострадали дома мирных жителей, им был причинен материальный и моральный ущерб, многие мужчины были убиты в ходе боевых действий.Следователи допросили несколько десятков местных жителей, составили протоколы.Жительница Суходольска Елена Голенкова рассказала, что ее муж погиб в ополчении летом 2014 года, когда вместе с сослуживцами вел бои за пограничный КПП "Изварино". Ее мужу Денису Голенкову было на тот момент 32 года. У них остался девятилетний сын.Стала вдовой и ее подруга Светлана Милованова."Мой муж погиб в Дебальцевской операции. При взятии штурмом поселка Санжаровка он с сослуживцами попал под минометный обстрел, там пять человек сразу погибло", - рассказала Милованова следователям. Это произошло 27 января 2015 года."Двадцать шестого января у нас ребенку два года исполнилось. Он нас поздравил и на следующий день погиб", - добавила Милованова.При взятии Дебальцево потеряла отца и жительница деревни Самсоновка Алина Парсанова. В 2015 году ей было всего 15 лет, а ее отцу, Виталию Парсанову - 34 года. Для дачи показаний военным следователям Алина пришла с бабушкой."Восьмого февраля у меня день рождения, мне исполнилось 15 лет. Папа не успел меня поздравить, потому что их в этот день мобилизовали. А 10 февраля погиб", - рассказала Парсанова. Ее отец с сослуживцами попали под сильный артиллерийский обстрел со стороны украинских военных.
https://ria.ru/20220612/bezhentsy-1794916630.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, луганск, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
17:00 12.06.2022 (обновлено: 17:10 12.06.2022)
Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР
Следователи СК допросили жителей Суходольска в ЛНР, пострадавших от Киева в 2014 году
СУХОДОЛЬСК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Следователи СК РФ допросили жителей Суходольска (ЛНР), пострадавших от вооруженной агрессии украинских силовиков в 2014 году, в том числе потерявших своих мужей и отцов, передает корреспондент РИА Новости.
Суходольск с населением в 20 тысяч человек находится на юго-востоке ЛНР
недалеко от границы с РФ
. В 2014 году город стал одним из мест ожесточенных боев луганского ополчения и украинских силовиков, пытавшихся окружить Луганск
и взять под контроль границу с Россией. В результате обстрелов здесь пострадали дома мирных жителей, им был причинен материальный и моральный ущерб, многие мужчины были убиты в ходе боевых действий.
Следователи допросили несколько десятков местных жителей, составили протоколы.
Жительница Суходольска Елена Голенкова рассказала, что ее муж погиб в ополчении летом 2014 года, когда вместе с сослуживцами вел бои за пограничный КПП "Изварино". Ее мужу Денису Голенкову было на тот момент 32 года. У них остался девятилетний сын.
Стала вдовой и ее подруга Светлана Милованова.
"Мой муж погиб в Дебальцевской операции. При взятии штурмом поселка Санжаровка
он с сослуживцами попал под минометный обстрел, там пять человек сразу погибло", - рассказала Милованова следователям. Это произошло 27 января 2015 года.
"Двадцать шестого января у нас ребенку два года исполнилось. Он нас поздравил и на следующий день погиб", - добавила Милованова.
При взятии Дебальцево
потеряла отца и жительница деревни Самсоновка Алина Парсанова. В 2015 году ей было всего 15 лет, а ее отцу, Виталию Парсанову - 34 года. Для дачи показаний военным следователям Алина пришла с бабушкой.
"Восьмого февраля у меня день рождения, мне исполнилось 15 лет. Папа не успел меня поздравить, потому что их в этот день мобилизовали. А 10 февраля погиб", - рассказала Парсанова. Ее отец с сослуживцами попали под сильный артиллерийский обстрел со стороны украинских военных.