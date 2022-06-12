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Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых - РИА Новости, 12.06.2022
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Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых - РИА Новости, 12.06.2022
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых
Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:08
2022-06-12T16:08
в мире
донецкая народная республика
ленинградская область
енакиево
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево в ДНР. В воскресенье он передал властям Енакиево шесть автобусов ПАЗ."Помимо автобусов Александр Дрозденко и ленинградская делегация передали школам города оборудование для столовых и книги в библиотеки", - говорится в сообщении.Отмечается, что местные школьники подарили губернатору свои рисунки. Их покажут на выставке в Доме правительства Ленинградской области.Дрозденко также посетил точки, где уже работают ленинградские специалисты — дорожники и медики. Кроме того, губернатор осмотрел ДК "Металлург", который планируется отремонтировать."Мы умеем помогать. Мы же ленинградцы. Я удивился: думал, что с медиками будем говорить о замене бригад. Но все отвечают, что готовы работу продолжить. За день бригада областных врачей принимает свыше 200 пациентов", - сказал губернатор.Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта.Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.
https://ria.ru/20220611/dnr-1794809536.html
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донецкая народная республика
ленинградская область
енакиево
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в мире, донецкая народная республика, ленинградская область, енакиево, александр дрозденко
16:08 12.06.2022
 
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых

Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых и книги

© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкУченик во время урока
Ученик во время урока - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Антон Уницын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево в ДНР. В воскресенье он передал властям Енакиево шесть автобусов ПАЗ.
Торжественное открытие и введение в эксплуатацию Енакиевского путепровода. 9 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 21:19
Ленобласть поможет Енакиево подготовиться к зиме и отремонтировать школы
"Помимо автобусов Александр Дрозденко и ленинградская делегация передали школам города оборудование для столовых и книги в библиотеки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные школьники подарили губернатору свои рисунки. Их покажут на выставке в Доме правительства Ленинградской области.
Дрозденко также посетил точки, где уже работают ленинградские специалисты — дорожники и медики. Кроме того, губернатор осмотрел ДК "Металлург", который планируется отремонтировать.
Медики Ленобласти отправились в подшефный региону город Енакиево в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
3 июня, 15:08
В Енакиево прибыли врачи из Ленинградской области
"Мы умеем помогать. Мы же ленинградцы. Я удивился: думал, что с медиками будем говорить о замене бригад. Но все отвечают, что готовы работу продолжить. За день бригада областных врачей принимает свыше 200 пациентов", - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта.
Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛенинградская областьЕнакиевоАлександр Дрозденко
 
 
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