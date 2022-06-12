https://ria.ru/20220612/shkoly-1794909813.html
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых - РИА Новости, 12.06.2022
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых
Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:08
2022-06-12T16:08
2022-06-12T16:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево в ДНР. В воскресенье он передал властям Енакиево шесть автобусов ПАЗ."Помимо автобусов Александр Дрозденко и ленинградская делегация передали школам города оборудование для столовых и книги в библиотеки", - говорится в сообщении.Отмечается, что местные школьники подарили губернатору свои рисунки. Их покажут на выставке в Доме правительства Ленинградской области.Дрозденко также посетил точки, где уже работают ленинградские специалисты — дорожники и медики. Кроме того, губернатор осмотрел ДК "Металлург", который планируется отремонтировать."Мы умеем помогать. Мы же ленинградцы. Я удивился: думал, что с медиками будем говорить о замене бригад. Но все отвечают, что готовы работу продолжить. За день бригада областных врачей принимает свыше 200 пациентов", - сказал губернатор.Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта.Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.
https://ria.ru/20220611/dnr-1794809536.html
https://ria.ru/20220603/mediki-1792917973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, ленинградская область, енакиево, александр дрозденко
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых
Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых и книги
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево
в ДНР
. В воскресенье он передал властям Енакиево шесть автобусов ПАЗ.
"Помимо автобусов Александр Дрозденко и ленинградская делегация передали школам города оборудование для столовых и книги в библиотеки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные школьники подарили губернатору свои рисунки. Их покажут на выставке в Доме правительства Ленинградской области.
Дрозденко также посетил точки, где уже работают ленинградские специалисты — дорожники и медики. Кроме того, губернатор осмотрел ДК "Металлург", который планируется отремонтировать.
"Мы умеем помогать. Мы же ленинградцы. Я удивился: думал, что с медиками будем говорить о замене бригад. Но все отвечают, что готовы работу продолжить. За день бригада областных врачей принимает свыше 200 пациентов", - сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта.
Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.