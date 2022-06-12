https://ria.ru/20220612/shkoly-1794909813.html

Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых

Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых - РИА Новости, 12.06.2022

Ленинградская область передала школам Енакиево оборудование для столовых

Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:08

2022-06-12T16:08

2022-06-12T16:08

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ленинградская область

енакиево

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Ленинградская область передала школам города Енакиево в ДНР оборудование для столовых и книги в библиотеки, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Ранее сообщалось, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко приехал в субботу в подшефный региону город Енакиево в ДНР. В воскресенье он передал властям Енакиево шесть автобусов ПАЗ."Помимо автобусов Александр Дрозденко и ленинградская делегация передали школам города оборудование для столовых и книги в библиотеки", - говорится в сообщении.Отмечается, что местные школьники подарили губернатору свои рисунки. Их покажут на выставке в Доме правительства Ленинградской области.Дрозденко также посетил точки, где уже работают ленинградские специалисты — дорожники и медики. Кроме того, губернатор осмотрел ДК "Металлург", который планируется отремонтировать."Мы умеем помогать. Мы же ленинградцы. Я удивился: думал, что с медиками будем говорить о замене бригад. Но все отвечают, что готовы работу продолжить. За день бригада областных врачей принимает свыше 200 пациентов", - сказал губернатор.Ранее сообщалось, что Ленинградская область поможет Енакиево при подготовке города к зиме, ремонте школ, а также в восстановлении сети общественного транспорта.Отмечалось, что представители Ленинградской области уже второй месяц работают в Енакиево. Первыми прибыли медики и дорожники, затем строители и работники ЖКХ: они на месте помогают восстанавливать социальную и коммунальную инфраструктуру города.

https://ria.ru/20220611/dnr-1794809536.html

https://ria.ru/20220603/mediki-1792917973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ленинградская область, енакиево, александр дрозденко