https://ria.ru/20220612/shashlyk-1794826328.html

Кинолог напомнил о вреде шашлыка для собак

Кинолог напомнил о вреде шашлыка для собак - РИА Новости, 12.06.2022

Кинолог напомнил о вреде шашлыка для собак

Приятный запах шашлыка, традиционного для жарких летних дней и отдыха на природе блюда, привлекает собак и они с удовольствием готовы его попробовать, однако... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T03:12

2022-06-12T03:12

2022-06-12T03:12

общество

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

москва

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Приятный запах шашлыка, традиционного для жарких летних дней и отдыха на природе блюда, привлекает собак и они с удовольствием готовы его попробовать, однако каждый собаковод обязан помнить, что такая пища вредна и опасна для питомца, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Конечно, сложно отказать, когда питомец просит угощения, поэтому помимо запрета на человеческую пищу, вы должны приучать собаку не выпрашивать еду, собака раз и навсегда должна это усвоить, чтобы ваши гости случайно не накормили питомца запрещенной едой", — добавил он.Кинолог пояснил, что для собаки "деликатесы" вроде шашлыка даже при одноразовом употреблении могут стать причиной острого отравления, а также начала необратимых воспалительных процессов в организме, которые приведут к госпитализации.Жирная, жареная и копченая пища может быть токсичной и опасной для собаки, кроме того, в состав маринада помимо запрещенных острых специй, зачастую входят лук и чеснок, которые плохо влияют на нюх собаки, вызывают диарею и анемию. Поэтому Голубев призвал не давать их животному даже после термической обработки и в составе других блюд."Также забудьте о привычном мифе, что собаки любят есть кости и им необходимо их давать. Никогда не давайте собаке кости со стола: трубчатые кости собака разгрызает на мелкие осколки, которые могут прорезать стенки кишечника и привести к смерти животного. Их нельзя ни в вареном, ни в жареном, ни запеченном виде. Собака не в состоянии их переварить", — напомнил президент РКФ.По его словам, правильное и сбалансирование питание является залогом крепкого здоровья и долголетия любимой собаки, поэтому в выходные дни лучше заранее готовить полезные лакомства, если планируется пикник, на котором у животного будет соблазн выпросить еду со стола. Домашние лакомства можно приготовить из мясных субпродуктов, мяса, фруктов, овощей или же купить специальные угощения в магазине.Если хозяин заподозрит, что питомец съел что-то со стола, он должен обеспечить собаке обильное питье и дать сорбент. Если станет заметно ухудшение состояния питомца, его нужно отвезти в ветеринарную клинику, так как, возможно, потребуется промывание желудка."Обязательно проверьте, что в вашей аптечке есть сорбенты, такие, например, как активированный уголь, чтобы в экстренных случаях вы всегда могли оказать первую помощь собаке до обращения в ветеринарную клинику", — порекомендовал кинолог.

https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html

https://ria.ru/20220515/otravlenie-1788616108.html

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общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф), россия, москва