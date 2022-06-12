https://ria.ru/20220612/severodrnetsk-1794920879.html

Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах

Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах - РИА Новости, 12.06.2022

Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах

Жительница освобождённого города Северодонецк рассказала РИА Новости, что украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали тяжелую технику в жилых... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T17:21

2022-06-12T17:21

2022-06-12T17:21

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Жительница освобождённого города Северодонецк рассказала РИА Новости, что украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали тяжелую технику в жилых районах."В этом подвале (жили - ред.), потом в другой дом перебрались в этот подвал", - сказала она.По словам жительницы города, "здесь БТР стоял, вырыли окопы, а там у них отхожее место было"."Честно говоря, они ушли тихо, быстренько собрались и ушли", - сказала она, уточнив, что украинские войска ушли 28 мая, а вечером уже зашла разведка ЛНР.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html

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