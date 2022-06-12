https://ria.ru/20220612/severodrnetsk-1794920879.html
Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах
Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах - РИА Новости, 12.06.2022
Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах
Жительница освобождённого города Северодонецк рассказала РИА Новости, что украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали тяжелую технику в жилых... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T17:21
2022-06-12T17:21
2022-06-12T17:21
в мире
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Жительница освобождённого города Северодонецк рассказала РИА Новости, что украинские военные жили в подвалах жилых домов и размещали тяжелую технику в жилых районах."В этом подвале (жили - ред.), потом в другой дом перебрались в этот подвал", - сказала она.По словам жительницы города, "здесь БТР стоял, вырыли окопы, а там у них отхожее место было"."Честно говоря, они ушли тихо, быстренько собрались и ушли", - сказала она, уточнив, что украинские войска ушли 28 мая, а вечером уже зашла разведка ЛНР.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794103127.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
Жители Северодонецка сообщили, что ВСУ размещали технику в жилых районах
Жительница Северодонецка сообщила, что ВСУ размещали технику в жилых районах