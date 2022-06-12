https://ria.ru/20220612/severodonetsk-1794914666.html

Жительница Северодонецка рассказала об отношении ВСУ к мирным людям

Жительница Северодонецка рассказала об отношении ВСУ к мирным людям - РИА Новости, 12.06.2022

Жительница Северодонецка рассказала об отношении ВСУ к мирным людям

Жительница Северодонецка Наталья Сакварелидзе рассказала РИА Новости, что украинские военные вели себя агрессивно и относились к оставшимся в городе жителям как РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:33

2022-06-12T16:33

2022-06-12T16:33

в мире

луганская народная республика

северодонецк

вооруженные силы украины

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 12 июн - РИА Новости. Жительница Северодонецка Наталья Сакварелидзе рассказала РИА Новости, что украинские военные вели себя агрессивно и относились к оставшимся в городе жителям как к "нелюдям"."Более-менее нормально в начале было. А потом - беспредел... (Украинские военные) квартиры мародерничали, спалили нам подвал, мы еле дом спасли... А так, мы для них никто были, мы нелюди для них были. Почему - потому что мы не захотели выезжать, мы остались здесь. Если вы остаетесь здесь, ждете - значит, вы русских ждете, вы значит, сепаратисты и вас надо уничтожать. Мы объяснили тем, что это наш город, мы здесь выросли... и дальше нам бежать некуда... Это наше. (Сейчас обстановка) нормально", - сказала она.

https://ria.ru/20220612/donbass-1794889324.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, северодонецк, вооруженные силы украины