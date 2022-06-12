https://ria.ru/20220612/sapery-1794510383.html

"Даже в Сирии такого не видели". Кто впервые зашел в Донбасс

"Даже в Сирии такого не видели". Кто впервые зашел в Донбасс - РИА Новости, 12.06.2022

"Даже в Сирии такого не видели". Кто впервые зашел в Донбасс

Неразорвавшиеся боеприпасы в разрушенных домах, заросшие высокой травой минные поля — Мариуполь все еще опасное место. Поэтому в город прибыли специалисты... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:00

2022-06-12T08:00

2022-06-12T08:09

специальная военная операция на украине

безопасность

сирия

донбасс

вооруженные силы украины

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МАРИУПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Неразорвавшиеся боеприпасы в разрушенных домах, заросшие высокой травой минные поля — Мариуполь все еще опасное место. Поэтому в город прибыли специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Об их непростой работе — в репортаже РИА Новости.Внешняя линия обороныВсего в паре километров от металлокомбината — торговый центр. Крыша и одна из стен обвалились, кругом стреляные гильзы, патронные ленты и отработанные одноразовые гранатометы. Здесь был один из опорных пунктов ВСУ на внешней линии обороны "Азовстали". Украинские силовики надеялись надолго задержать тут союзные войска. Но этот участок фронта прорвали всего за пару дней.Пленные рассказали солдатам ДНР, что перед зданием установили противотанковые мины. Авангард наступающих на комбинат сил их не заметил. С тех пор пустырь по колено зарос травой.Сюда направили саперов Международного противоминного центра, умеющих работать в максимально сложных условиях."В Донбассе два представительства этой организации, — рассказывает заместитель начальника инженерных войск России полковник Андрей Круглов. — Их главная задача — разминирование, взаимодействие с другими ведомствами, обучение местных специалистов. Саперы уже очистили две с половиной тысячи гектаров, нашли более десяти тысяч взрывоопасных предметов. Именно от них зависит, когда в те места вернется мирная жизнь"."Действуют шаблонно"К торговому центру подъезжает армейский бронеавтомобиль "Тайфун-К". Сзади — "Тигр" с пулеметчиком в люке. Саперы сбегают по аппарели, выгружают оборудование и быстро облачаются в бронекостюмы ОВР-2 (общевойсковой комплект разминирования). Защищают тело от осколков, но очень тяжелые. Полностью экипированный и снаряженный боец прибавляет в весе 40 килограммов. Работать в таком на 30-градусной донецкой жаре — адский труд.Военные выстраиваются цепью и начинают прочесывать поле. В руках у каждого — новейший индукционный миноискатель ИМП-3, который видит противотанковые и противопехотные мины с металлическими деталями как на поверхности, так и на глубине до 50 сантиметров.Перед шеренгой идет боец с другим прибором — искателем неконтактных взрывных устройств (ИНВУ) с полупроводниковыми компонентами. Такие приводят в действие дистанционно. Конечно, вряд ли где-то неподалеку засел диверсант, но технику безопасности надо соблюдать всегда.Один из саперов встает на колено и поднимает руку. Это сигнал остальным повторить его действие. Нашли противотанковую мину ТМ-62. Решили подорвать накладным зарядом.Брать в руки взрывное устройство или "стукнутый" снаряд нельзя. Неподалеку обнаружили еще две "тээмки"."В основном имеем дело с серийными изделиям, — объясняет командир отряда с позывным Викинг. — Встречаются и кустарные — украинцы изготавливают их без выдумки, шаблонно. В Сирии нам регулярно попадались очень хитрые самоделки террористов. Вот где с фантазией все в порядке".Очень помогают робототехнические комплексы "Уран-6" и служебные собаки. Военнослужащий с позывным Тоскана каждые 15 минут поливает водой четвероногому саперу голову. Псы очень мучаются на жаре, а от постоянных взрывов еще и сильный стресс. Боец то и дело бросает мячик, гладит своего друга, подбадривает. Позывной у помощника, кстати, такой же.Разрушенная "Азовсталь"Вторая группа действует непосредственно на "Азовстали" — расчищает восточную часть комбината. Работы здесь невпроворот. Огромное предприятие превратилось в месиво из металлических конструкций, выгоревших остовов заводских зданий, битой военной и гражданской техники.На логово "Азова" не жалели тяжелых авиабомб, снарядов реактивной артиллерии, огнеметных зарядов. Поэтому журналистам настоятельно рекомендуют не сходить с дороги. В траве может таиться смерть."Завод занимает 12 гектаров, — говорит сапер с позывным Матрос. — Находим много всякого. Противопехотные мины, например, кассетные боеприпасы. Дело осложняется еще и тем, что повсюду металлические конструкции, много осколков. Мы работали на Северном Кавказе, в Лаосе, Сирии. Но сложнее всего в Донбассе. Немало "свежих" бомб, не лежавших в земле. У некоторых определенный срок самоликвидации. Мы же не знаем, когда их отстреляли и в какой момент может рвануть. С такими обращаемся с максимальной осторожностью".Саперы вновь строятся цепью поперек дороги и медленно движутся вперед. Через пару сотен метров докладывают командиру: "Обнаружили четыре МОН-50 на обочинах — по две с каждой стороны". Их решили уничтожить комплексом "Тропа" — "младшим братом" системы разминирования УР-77 "Змей Горыныч".На землю устанавливают небольшую мортирку. Рядом — мешок с толстым шлангом, набитым взрывчаткой. По сигналу пушка выстреливает вперед заряд, который тащит за собой детонационный кабель. Тот падает на минное поле и оглушительно взрывается вместе со всеми "монками".Перед тем как двинуться дальше — короткий перерыв. Саперы скидывают массивные шлемы, устало приваливаются спиной к бетонному забору, жадно пьют воду из фляжек. Их работа всегда была тяжелой. А в Донбассе это только начало.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сапер Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Матрос рассказывает о разминировании Азовстали Сапер Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Матрос рассказывает о разминировании Азовстали 2022-06-12T08:00 true PT1M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, сирия, донбасс, вооруженные силы украины