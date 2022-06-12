11:31 12.06.2022 (обновлено: 17:30 12.06.2022)
В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции
Inside Over: экономическое противостояние с Россией угрожает существованию Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over.
Так, автор обратил внимание на дефицит сырья и высокий уровень инфляции, из-за которой антикризисные планы оказались устаревшими.
Так, автор обратил внимание на дефицит сырья и высокий уровень инфляции, из-за которой антикризисные планы оказались устаревшими.
"Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной программы в последние годы создает ситуацию высокой неопределенности", — пояснил Мураторе.
По его словам, Евросоюзу грозит рецессия, и, чтобы ее избежать, предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат продолжает падать и люди начинают сильно экономить. В то же время Европа не может снизить зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона и любого другого сырья, выплачивая Москве большие деньги, так как цены на эти ресурсы сильно выросли.
По его словам, Евросоюзу грозит рецессия, и, чтобы ее избежать, предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат продолжает падать и люди начинают сильно экономить. В то же время Европа не может снизить зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона и любого другого сырья, выплачивая Москве большие деньги, так как цены на эти ресурсы сильно выросли.
Журналист сделал вывод, что выход из этого тупикового положения заключается в поиске новой промышленной политики, способной сделать ЕС независимым в важных отраслях экономики. Сейчас эти проблемы часто игнорируют, поскольку Брюссель делегирует решение важных вопросов наднациональным силам и рынкам.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.