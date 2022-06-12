https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794864368.html

В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции

В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции - РИА Новости, 12.06.2022

В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции

Экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over. Так, автор... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T11:31

2022-06-12T11:31

2022-06-12T17:30

экономика

европа

россия

санкции в отношении россии

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over. Так, автор обратил внимание на дефицит сырья и высокий уровень инфляции, из-за которой антикризисные планы оказались устаревшими."Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной программы в последние годы создает ситуацию высокой неопределенности", — пояснил Мураторе. По его словам, Евросоюзу грозит рецессия, и, чтобы ее избежать, предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат продолжает падать и люди начинают сильно экономить. В то же время Европа не может снизить зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона и любого другого сырья, выплачивая Москве большие деньги, так как цены на эти ресурсы сильно выросли. Журналист сделал вывод, что выход из этого тупикового положения заключается в поиске новой промышленной политики, способной сделать ЕС независимым в важных отраслях экономики. Сейчас эти проблемы часто игнорируют, поскольку Брюссель делегирует решение важных вопросов наднациональным силам и рынкам.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793392432.html

https://ria.ru/20220517/sanktsii-1788943181.html

https://ria.ru/20220612/proval-1794821426.html

европа

россия

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, европа, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть, владимир путин