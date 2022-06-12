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В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции - РИА Новости, 12.06.2022
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В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции
В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции - РИА Новости, 12.06.2022
В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции
Экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over. Так, автор... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T11:31
2022-06-12T17:30
экономика
европа
россия
санкции в отношении россии
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over. Так, автор обратил внимание на дефицит сырья и высокий уровень инфляции, из-за которой антикризисные планы оказались устаревшими."Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной программы в последние годы создает ситуацию высокой неопределенности", — пояснил Мураторе. По его словам, Евросоюзу грозит рецессия, и, чтобы ее избежать, предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат продолжает падать и люди начинают сильно экономить. В то же время Европа не может снизить зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона и любого другого сырья, выплачивая Москве большие деньги, так как цены на эти ресурсы сильно выросли. Журналист сделал вывод, что выход из этого тупикового положения заключается в поиске новой промышленной политики, способной сделать ЕС независимым в важных отраслях экономики. Сейчас эти проблемы часто игнорируют, поскольку Брюссель делегирует решение важных вопросов наднациональным силам и рынкам.После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793392432.html
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экономика, европа, россия, санкции в отношении россии, цены на нефть, владимир путин
11:31 12.06.2022 (обновлено: 17:30 12.06.2022)
 
В Италии заявили о панике в Европе из-за ответа России на санкции

Inside Over: экономическое противостояние с Россией угрожает существованию Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Экономическое противостояние с Россией представляет для Европы экзистенциальную угрозу, говорится в статье Андреа Мураторе на портале Inside Over.

Так, автор обратил внимание на дефицит сырья и высокий уровень инфляции, из-за которой антикризисные планы оказались устаревшими.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
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Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций ЕС является не Россия
"Повышение ключевой ставки и сокращение антикризисной программы в последние годы создает ситуацию высокой неопределенности", — пояснил Мураторе.

По его словам, Евросоюзу грозит рецессия, и, чтобы ее избежать, предлагается сократить количество денег в экономике. При этом уровень зарплат продолжает падать и люди начинают сильно экономить. В то же время Европа не может снизить зависимость от газа, нефти, никеля, кобальта, неона и любого другого сырья, выплачивая Москве большие деньги, так как цены на эти ресурсы сильно выросли.
Штаб-квартира Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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Euractiv: ЕС почти исчерпал возможности по санкциям против России
Журналист сделал вывод, что выход из этого тупикового положения заключается в поиске новой промышленной политики, способной сделать ЕС независимым в важных отраслях экономики. Сейчас эти проблемы часто игнорируют, поскольку Брюссель делегирует решение важных вопросов наднациональным силам и рынкам.
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, которые, в частности, предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти.
В Кремле происходящее назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 01:15
Назван настоящий виновник провала западных санкций против России
 
ЭкономикаЕвропаРоссияСанкции в отношении РоссииЦены на нефтьВладимир Путин
 
 
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