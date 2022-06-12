Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая
Глава МО КНР Вэй Фэнхэ: Китай не хочет конфликта на Украине, но санкции тут не помогут
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Архивное фото
ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Китай не заинтересован в конфликте на Украине, но считает, что санкционное давление не поможет решить проблему, а только усложнит ситуацию, заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.
"Конфликт или война— это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию", — сказал министр на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла". Трансляция его выступления велась в YouTube.
В то же время Вэй Фэнхэ заявил, что в контексте украинского кризиса Китай "никогда не представлял России какую-либо материальную помощь" для ее вооруженных сил. Он также подчеркнул, что китайско-российские отношения "являются партнерством, а не союзом", добавив, что они "не направлены против какой-либо третьей стороны".
По словам министра обороны, украинский кризис оказал большое влияние на международный стратегический ландшафт.
"В мире стало больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать мирным и спокойным", — сказал он.
Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим ряд международных компаний объявил о полной или временной приостановке деятельности в России, некоторые из них передали свои активы во владение местным предпринимателям.