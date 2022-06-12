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Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая - РИА Новости, 12.06.2022
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Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая
Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая - РИА Новости, 12.06.2022
Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая
Китай не заинтересован в конфликте на Украине, но считает, что санкционное давление не поможет решить проблему, а только усложнит ситуацию, заявил в воскресенье РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T05:36
2022-06-12T05:36
в мире
китай
россия
украина
нато
санкции в отношении россии
пекин
сша
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Китай не заинтересован в конфликте на Украине, но считает, что санкционное давление не поможет решить проблему, а только усложнит ситуацию, заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.В то же время Вэй Фэнхэ заявил, что в контексте украинского кризиса Китай "никогда не представлял России какую-либо материальную помощь" для ее вооруженных сил. Он также подчеркнул, что китайско-российские отношения "являются партнерством, а не союзом", добавив, что они "не направлены против какой-либо третьей стороны".По словам министра обороны, украинский кризис оказал большое влияние на международный стратегический ландшафт."В мире стало больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать мирным и спокойным", — сказал он.Вэй Фэнхэ отметил, что Китай поддерживает переговоры РФ и Украины, надеется на переговоры США и НАТО с Россией с целью создания "условий для скорейшего прекращения огня".Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим ряд международных компаний объявил о полной или временной приостановке деятельности в России, некоторые из них передали свои активы во владение местным предпринимателям.
https://ria.ru/20220610/kitay-1794589637.html
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в мире, китай, россия, украина, нато, санкции в отношении россии, пекин, сша, вэй фэнхэ
05:36 12.06.2022
 
Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая

Глава МО КНР Вэй Фэнхэ: Китай не хочет конфликта на Украине, но санкции тут не помогут

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр обороны КНР Вэй Фэнхэ
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Китай не заинтересован в конфликте на Украине, но считает, что санкционное давление не поможет решить проблему, а только усложнит ситуацию, заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Конфликт или война— это последнее, что хотел бы видеть Китай, в то же время мы не верим, что максимальное давление или санкции могут решить проблему. Они могут даже усилить напряженность и еще больше усложнить ситуацию", — сказал министр на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла". Трансляция его выступления велась в YouTube.

В то же время Вэй Фэнхэ заявил, что в контексте украинского кризиса Китай "никогда не представлял России какую-либо материальную помощь" для ее вооруженных сил. Он также подчеркнул, что китайско-российские отношения "являются партнерством, а не союзом", добавив, что они "не направлены против какой-либо третьей стороны".
По словам министра обороны, украинский кризис оказал большое влияние на международный стратегический ландшафт.
"В мире стало больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать мирным и спокойным", — сказал он.
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Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим ряд международных компаний объявил о полной или временной приостановке деятельности в России, некоторые из них передали свои активы во владение местным предпринимателям.
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