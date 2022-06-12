https://ria.ru/20220612/sanktsii-1794830074.html

Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая

Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая - РИА Новости, 12.06.2022

Санкции не помогут решить конфликт на Украине, заявил министр обороны Китая

Китай не заинтересован в конфликте на Украине, но считает, что санкционное давление не поможет решить проблему, а только усложнит ситуацию, заявил в воскресенье РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T05:36

2022-06-12T05:36

2022-06-12T05:36

в мире

китай

россия

украина

нато

санкции в отношении россии

пекин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151792/20/1517922045_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_e55e04d635fa6bfdb1254d3a236f449f.jpg

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Китай не заинтересован в конфликте на Украине, но считает, что санкционное давление не поможет решить проблему, а только усложнит ситуацию, заявил в воскресенье министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.В то же время Вэй Фэнхэ заявил, что в контексте украинского кризиса Китай "никогда не представлял России какую-либо материальную помощь" для ее вооруженных сил. Он также подчеркнул, что китайско-российские отношения "являются партнерством, а не союзом", добавив, что они "не направлены против какой-либо третьей стороны".По словам министра обороны, украинский кризис оказал большое влияние на международный стратегический ландшафт."В мире стало больше кризисов и хаоса, и наш мир нельзя назвать мирным и спокойным", — сказал он.Вэй Фэнхэ отметил, что Китай поддерживает переговоры РФ и Украины, надеется на переговоры США и НАТО с Россией с целью создания "условий для скорейшего прекращения огня".Ряд стран Запада ввели экономические санкции против России в связи с ситуацией на Украине. В связи с этим ряд международных компаний объявил о полной или временной приостановке деятельности в России, некоторые из них передали свои активы во владение местным предпринимателям.

https://ria.ru/20220610/kitay-1794589637.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

китай

россия

украина

пекин

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, россия, украина, нато, санкции в отношении россии, пекин, сша, вэй фэнхэ