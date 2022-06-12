https://ria.ru/20220612/salyut-1794852564.html
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ - РИА Новости, 12.06.2022
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ
Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:06
2022-06-12T10:06
2022-06-12T10:16
общество
день россии
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787701887_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_000406d3e04b4a6799637deb66fed4a5.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня России состоится на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции."В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня, в 22 часа, салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности", - рассказали в департаменте.В пресс-службе напомнили, что фейерверк в честь Дня России состоится, как и сообщалось ранее, в 22 часа на ВДНХ.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787701887_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c141e4a7c23acb1ebd21a2bca46cd21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, день россии, москва
10:06 12.06.2022 (обновлено: 10:16 12.06.2022)
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ
Праздничный фейерверк в Москве в честь Дня России состоится в 22 часа на ВДНХ