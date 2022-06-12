https://ria.ru/20220612/salyut-1794852564.html

Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ

Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ - РИА Новости, 12.06.2022

Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ

Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:06

2022-06-12T10:06

2022-06-12T10:16

общество

день россии

москва

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня России состоится на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции."В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня, в 22 часа, салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности", - рассказали в департаменте.В пресс-службе напомнили, что фейерверк в честь Дня России состоится, как и сообщалось ранее, в 22 часа на ВДНХ.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, день россии, москва