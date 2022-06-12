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Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ - РИА Новости, 12.06.2022
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Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ - РИА Новости, 12.06.2022
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ
Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:06
2022-06-12T10:16
общество
день россии
москва
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня России состоится на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции."В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня, в 22 часа, салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности", - рассказали в департаменте.В пресс-службе напомнили, что фейерверк в честь Дня России состоится, как и сообщалось ранее, в 22 часа на ВДНХ.
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общество, день россии, москва
10:06 12.06.2022 (обновлено: 10:16 12.06.2022)
 
Фейерверк в Москве в честь Дня России запустят на ВДНХ

Праздничный фейерверк в Москве в честь Дня России состоится в 22 часа на ВДНХ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве на ВДНХ
Праздничный салют в Москве на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Праздничный салют в Москве на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Информация о салютах на Красной площади в Москве, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах не соответствует действительности, фейерверк в честь Дня России состоится на ВДНХ, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В некоторых СМИ появились сведения о проведении в городе Москве сегодня, в 22 часа, салютов на Красной площади, набережных Москвы-реки, Поклонной и Воробьевых горах. Данная информация не соответствует действительности", - рассказали в департаменте.
В пресс-службе напомнили, что фейерверк в честь Дня России состоится, как и сообщалось ранее, в 22 часа на ВДНХ.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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