В США рассказали, что случится с Западом при дальнейшем укреплении рубля
Обозреватель NI де Верну: дальнейшее укрепление рубля приведет к финансовым потерям Запада
Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил в колонке для National Interest Аксель де Верну.
Как объяснил специалист, решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте привело к существенному усилению рубля.
"Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов", — написал де Верну.
По мнению эксперта, такое развитие событий повысит спрос на российскую валюту в мире, а также покажет неэффективность западных санкций против России.
10 июня, 17:12Набиуллина назвала две причины укрепления курса рубля
Курс национальной валюты начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После действий ЦБ российская валюта начала укрепляться. В итоге 25 мая курс составил 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро — минимум с февраля 2018-го и с мая 2015 года соответственно.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.
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