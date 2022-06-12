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В США рассказали, что случится с Западом при дальнейшем укреплении рубля - РИА Новости, 12.06.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220612/rubl-1794830674.html
В США рассказали, что случится с Западом при дальнейшем укреплении рубля
В США рассказали, что случится с Западом при дальнейшем укреплении рубля - РИА Новости, 12.06.2022
В США рассказали, что случится с Западом при дальнейшем укреплении рубля
Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил в колонке для National Interest Аксель РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T06:05
2022-06-12T06:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
евросоюз
аксель де верну
в мире
курс рубля
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил в колонке для National Interest Аксель де Верну.Как объяснил специалист, решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте привело к существенному усилению рубля.По мнению эксперта, такое развитие событий повысит спрос на российскую валюту в мире, а также покажет неэффективность западных санкций против России.Курс национальной валюты начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После действий ЦБ российская валюта начала укрепляться. В итоге 25 мая курс составил 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро — минимум с февраля 2018-го и с мая 2015 года соответственно.Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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экономика, россия, евросоюз, аксель де верну, в мире, курс рубля
06:05 12.06.2022
 
В США рассказали, что случится с Западом при дальнейшем укреплении рубля

Обозреватель NI де Верну: дальнейшее укрепление рубля приведет к финансовым потерям Запада

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Дальнейшее укрепление курса рубля приведет к дополнительным затратам Запада при покупке российских энергоресурсов, заявил в колонке для National Interest Аксель де Верну.
Как объяснил специалист, решение президента России Владимира Путина принимать плату за газ в национальной валюте привело к существенному усилению рубля.

"Бремя, которое свалилось на плечи Запада, вынужденного согласиться с системой Путина, будет становиться все более болезненным. Если рубль в предстоящие месяцы будет и дальше укрепляться, западным странам придется нести дополнительные затраты для конвертации своих валют в рубли, чтобы расплатиться за импорт незаменимых энергоресурсов", — написал де Верну.

По мнению эксперта, такое развитие событий повысит спрос на российскую валюту в мире, а также покажет неэффективность западных санкций против России.
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Курс национальной валюты начал падать с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля — с уровня 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Исторический максимум доллар и евро установили 10 марта: 121,53 рубля за доллар и 132,42 рубля за евро. После действий ЦБ российская валюта начала укрепляться. В итоге 25 мая курс составил 55,8 рубля за доллар и 57,1 рубля за евро — минимум с февраля 2018-го и с мая 2015 года соответственно.
Москва с 1 апреля начала принимать оплату за газ от недружественных государств в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Владимир Путин подчеркивал, что отказ от операций в российской валюте будут рассматривать как неисполнение обязательств по договорам.
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В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила о сокращении транзита в другие страны в случае, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива. С 21 мая прекратились поставки в Финляндию.
Как сообщило агентство Bloomberg, Еврокомиссия выпустила разъяснения по поводу новой системы оплаты российского газа, но ни разу прямо не указала, противоречит ли санкциям открытие рублевого счета.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЕвросоюзАксель де ВернуВ миреКурс рубля
 
 
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