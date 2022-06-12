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Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ - РИА Новости, 12.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220612/rszo-1794826621.html
Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ
Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ - РИА Новости, 12.06.2022
Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вслед за главой украинского минобороны Алексеем Резниковым начал выпрашивать реактивные системы залпового... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T03:37
2022-06-12T07:34
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
бен уоллес
владимир путин
украина
россия
киев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вслед за главой украинского минобороны Алексеем Резниковым начал выпрашивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) у Запада через СМИ. В интервью Telegraph он заявил, что Киеву потребуются 300 таких систем.Ранее Резников в соцсетях написал пост, в котором перечислил цели Украины. Одна из них, по его словам, — "получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним".По его оценке, приблизительно 90 процентов потерь украинских войск на поле боя вызвано артиллерийским огнем.При этом другой советник офиса Зеленского Алексей Арестович еще до главы министерства обороны заявлял, что Украине нужны 60 РСЗО — больше, чем обещают Британия и США. Арестович убежден, что РСЗО "в корне изменят ситуацию", а западные страны, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное количество этих систем. Советник призвал их передать больше оружия, причем с увеличенной дальностью действия.Лондон согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже подтвердил, что страна после предостережений со стороны России не откажется от планов поставить Киеву реактивные системы залпового огня.США заявляли о согласовании поставок РСЗО HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет их использовать для нанесения ударов по территории России. Владимир Путин предупредил, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не становились целями российских военных.
https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html
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в мире, алексей арестович , бен уоллес, владимир путин, украина, россия, киев, нато, михаил подоляк, рсзо himars
03:37 12.06.2022 (обновлено: 07:34 12.06.2022)
 
Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ

Советник офиса Зеленского Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer ReyesАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jennifer Reyes
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вслед за главой украинского минобороны Алексеем Резниковым начал выпрашивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) у Запада через СМИ. В интервью Telegraph он заявил, что Киеву потребуются 300 таких систем.
Ранее Резников в соцсетях написал пост, в котором перечислил цели Украины. Одна из них, по его словам, — "получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним".

"Что касается РСЗО, нам нужно не три или четыре, а около 300", — заявил Подоляк британской газете Telegraph.

По его оценке, приблизительно 90 процентов потерь украинских войск на поле боя вызвано артиллерийским огнем.
При этом другой советник офиса Зеленского Алексей Арестович еще до главы министерства обороны заявлял, что Украине нужны 60 РСЗО — больше, чем обещают Британия и США. Арестович убежден, что РСЗО "в корне изменят ситуацию", а западные страны, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное количество этих систем. Советник призвал их передать больше оружия, причем с увеличенной дальностью действия.
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США заявляли о согласовании поставок РСЗО HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет их использовать для нанесения ударов по территории России. Владимир Путин предупредил, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не становились целями российских военных.
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