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Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ

Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ - РИА Новости, 12.06.2022

Подоляк начал выпрашивать РСЗО у Запада через СМИ

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вслед за главой украинского минобороны Алексеем Резниковым начал выпрашивать реактивные системы залпового... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T03:37

2022-06-12T03:37

2022-06-12T07:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вслед за главой украинского минобороны Алексеем Резниковым начал выпрашивать реактивные системы залпового огня (РСЗО) у Запада через СМИ. В интервью Telegraph он заявил, что Киеву потребуются 300 таких систем.Ранее Резников в соцсетях написал пост, в котором перечислил цели Украины. Одна из них, по его словам, — "получить значительное количество РСЗО образца НАТО и боеприпасов к ним".По его оценке, приблизительно 90 процентов потерь украинских войск на поле боя вызвано артиллерийским огнем.При этом другой советник офиса Зеленского Алексей Арестович еще до главы министерства обороны заявлял, что Украине нужны 60 РСЗО — больше, чем обещают Британия и США. Арестович убежден, что РСЗО "в корне изменят ситуацию", а западные страны, по его мнению, поставляют Киеву недостаточное количество этих систем. Советник призвал их передать больше оружия, причем с увеличенной дальностью действия.Лондон согласовывает с Вашингтоном план поставок на Украину РСЗО М270 американского производства. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже подтвердил, что страна после предостережений со стороны России не откажется от планов поставить Киеву реактивные системы залпового огня.США заявляли о согласовании поставок РСЗО HIMARS на Украину при условии, что Киев не станет их использовать для нанесения ударов по территории России. Владимир Путин предупредил, что Москва в случае поставок Киеву ракет дальнего действия сделает свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не становились целями российских военных.

https://ria.ru/20220605/ukraina-1793126829.html

https://ria.ru/20220611/slavyansk-1794811049.html

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