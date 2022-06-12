https://ria.ru/20220612/rossiya-1794916827.html
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России - РИА Новости, 12.06.2022
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России
В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:53
2022-06-12T16:53
2022-06-12T17:20
политика
в мире
андрей турчак
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
единая россия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_63:0:2994:1649_1920x0_80_0_0_4086dd8e4534c75aa2466f7462104204.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.Это может произойти после того, подчеркнул он, как в случае положительного решения граждан ДНР и ЛНР на референдуме, в этих субъектах будут сформированы органы и исполнительной и законодательной власти.Что касается депутатов Госдумы от республик, то, предположил Тимченко, для этого можно понадобится проведение довыборов."Эти вопросы еще будут решаться, в том числе на парламентском уровне", - отметил сенатор.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
https://ria.ru/20220612/dnr-1794900968.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5a58289223c4fe6e2430be58a18ca058.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, андрей турчак, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, россия
16:53 12.06.2022 (обновлено: 17:20 12.06.2022)
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России
Тимченко: ДНР и ЛНР в случае присоединения к России смогут делегировать сенаторов в Совфед