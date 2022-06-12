https://ria.ru/20220612/rossiya-1794916827.html

ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России

ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России - РИА Новости, 12.06.2022

ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России

В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T16:53

2022-06-12T16:53

2022-06-12T17:20

политика

в мире

андрей турчак

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

единая россия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589758897_63:0:2994:1649_1920x0_80_0_0_4086dd8e4534c75aa2466f7462104204.jpg

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.Это может произойти после того, подчеркнул он, как в случае положительного решения граждан ДНР и ЛНР на референдуме, в этих субъектах будут сформированы органы и исполнительной и законодательной власти.Что касается депутатов Госдумы от республик, то, предположил Тимченко, для этого можно понадобится проведение довыборов."Эти вопросы еще будут решаться, в том числе на парламентском уровне", - отметил сенатор.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

https://ria.ru/20220612/dnr-1794900968.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

политика, в мире, андрей турчак, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, россия