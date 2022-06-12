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ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России - РИА Новости, 12.06.2022
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ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России - РИА Новости, 12.06.2022
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России
В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T16:53
2022-06-12T17:20
политика
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андрей турчак
донецкая народная республика
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госдума рф
единая россия
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.Это может произойти после того, подчеркнул он, как в случае положительного решения граждан ДНР и ЛНР на референдуме, в этих субъектах будут сформированы органы и исполнительной и законодательной власти.Что касается депутатов Госдумы от республик, то, предположил Тимченко, для этого можно понадобится проведение довыборов."Эти вопросы еще будут решаться, в том числе на парламентском уровне", - отметил сенатор.Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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луганская народная республика
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политика, в мире, андрей турчак, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, единая россия, россия
16:53 12.06.2022 (обновлено: 17:20 12.06.2022)
 
ДНР и ЛНР смогут делегировать сенаторов в СФ, если войдут в состав России

Тимченко: ДНР и ЛНР в случае присоединения к России смогут делегировать сенаторов в Совфед

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский флаг
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В случае вхождения в состав России ДНР и ЛНР от этих новых регионов в Совет Федерации будут делегированы сенаторы так же, как от нынешних субъектов, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
"Так же, как в Совете Федерации представлены регионы, которые делегируют по одному сенатору от исполнительной власти и законодательной, ДНР и ЛНР в случае их вхождения в состав Российской Федерации, согласно российской конституции, смогут делегировать своих представителей", - сказал Тимченко.
Это может произойти после того, подчеркнул он, как в случае положительного решения граждан ДНР и ЛНР на референдуме, в этих субъектах будут сформированы органы и исполнительной и законодательной власти.
Что касается депутатов Госдумы от республик, то, предположил Тимченко, для этого можно понадобится проведение довыборов.
"Эти вопросы еще будут решаться, в том числе на парламентском уровне", - отметил сенатор.
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Ранее в интервью РИА Новости секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой республик войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
 
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