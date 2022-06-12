https://ria.ru/20220612/rossiya-1794883937.html

При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин

При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2022

При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин

Особые выдающиеся заслуги перед Россией имеет император Петр Первый, именно при нем страна стала сильной мировой державой, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:27

2022-06-12T13:27

2022-06-12T13:43

россия

общество

владимир путин

петр i

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Особые выдающиеся заслуги перед Россией имеет император Петр Первый, именно при нем страна стала сильной мировой державой, заявил президент России Владимир Путин."Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков — всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире. По всем этим направлениям особые выдающиеся заслуги, конечно, у императора Петра Первого. В этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. Петра по праву называют великим реформатором, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни. Прежде всего, в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных непобедимых армий и флота. Грандиозный прорыв был достигнут в образовании, в просвещении, здравоохранении, культуре", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.По его словам, сегодня Россия отдает дань уважения бесстрашию и упорству Петра Первого, которые способствовали тому, что Россия стала великой державой."О Петре Первом и его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы. И сегодня мы отдаем дань уважения его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, бесстрашию и упорству в достижении задуманного. И, безусловно, его безгранично деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему", - отметил президент.

https://ria.ru/20220610/muzey-1794484206.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, петр i