Рейтинг@Mail.ru
При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794883937.html
При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин
При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2022
При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин
Особые выдающиеся заслуги перед Россией имеет император Петр Первый, именно при нем страна стала сильной мировой державой, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:27
2022-06-12T13:43
россия
общество
владимир путин
петр i
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_fa3aa6e38fd50723b73e9b97999ea145.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Особые выдающиеся заслуги перед Россией имеет император Петр Первый, именно при нем страна стала сильной мировой державой, заявил президент России Владимир Путин."Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков — всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире. По всем этим направлениям особые выдающиеся заслуги, конечно, у императора Петра Первого. В этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. Петра по праву называют великим реформатором, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни. Прежде всего, в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных непобедимых армий и флота. Грандиозный прорыв был достигнут в образовании, в просвещении, здравоохранении, культуре", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.По его словам, сегодня Россия отдает дань уважения бесстрашию и упорству Петра Первого, которые способствовали тому, что Россия стала великой державой."О Петре Первом и его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы. И сегодня мы отдаем дань уважения его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, бесстрашию и упорству в достижении задуманного. И, безусловно, его безгранично деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему", - отметил президент.
https://ria.ru/20220610/muzey-1794484206.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67b3a7f50f6c71ad2d4f357f536db4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, владимир путин, петр i
13:27 12.06.2022 (обновлено: 13:43 12.06.2022)
 
При Петре I Россия стала сильной мировой державой, заявил Путин

Президент Путин заявил, что император Петр I имеет перед Россией особые выдающиеся заслуги

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Особые выдающиеся заслуги перед Россией имеет император Петр Первый, именно при нем страна стала сильной мировой державой, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы гордимся свершениями и ратными победами наших предков — всеми, кто стремился и умел идти вперед, открывать новое, добиваться прогрессивного развития Отчизны, защищать Родину в сражениях и утверждать достойную для нее роль в мире. По всем этим направлениям особые выдающиеся заслуги, конечно, у императора Петра Первого. В этом году мы отмечаем 350-летие со дня его рождения. Петра по праву называют великим реформатором, ему удалось добиться коренных преобразований практически во всех сферах жизни. Прежде всего, в управлении государством, в экономическом развитии, в создании мощных непобедимых армий и флота. Грандиозный прорыв был достигнут в образовании, в просвещении, здравоохранении, культуре", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
Памятник святого князя Владимира на Боровицком холме в Москве. На втором плане - Оружейная палата московского Кремля. - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 11:12Культура
Выставка к 350-летию Петра I открылась в Музеях Московского Кремля
По его словам, сегодня Россия отдает дань уважения бесстрашию и упорству Петра Первого, которые способствовали тому, что Россия стала великой державой.
"О Петре Первом и его реформах до сих пор идут споры, но невозможно не признать: именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы. И сегодня мы отдаем дань уважения его могучей личности, цельности натуры, уникальным знаниям, бесстрашию и упорству в достижении задуманного. И, безусловно, его безгранично деятельной, потрясающей преданности Отечеству нашему", - отметил президент.
 
РоссияОбществоВладимир ПутинПетр I
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала