Запорожская область скоро вольется в семью народов России, заявил глава ВГА
Глава ВГА Запорожской области Балицкий: регион скоро вольется в семью народов России
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГлава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Запорожская область скоро вольется в большую семью свободных народов России, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
"Дорогие жители Запорожской области, поздравляю вас с Днем России. С праздником, который уже стал для нас всех одним из главных и ярких праздников нашей истории. Поздравляю вас с тем, что очень скоро мы вольемся в большую семью свободных народов России", - говорится в видеообращении Балицкого в Telegram-канале.
По его словам, каждый житель области найдет свое место в России, каждому будет гарантирован труд и защита.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.