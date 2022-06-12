https://ria.ru/20220612/rossiya-1794882111.html

Запорожская область скоро вольется в семью народов России, заявил глава ВГА

Запорожская область скоро вольется в семью народов России, заявил глава ВГА - РИА Новости, 12.06.2022

Запорожская область скоро вольется в семью народов России, заявил глава ВГА

Запорожская область скоро вольется в большую семью свободных народов России, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:13

2022-06-12T13:13

2022-06-12T13:13

запорожская область

россия

день россии

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Запорожская область скоро вольется в большую семью свободных народов России, заявил глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий."Дорогие жители Запорожской области, поздравляю вас с Днем России. С праздником, который уже стал для нас всех одним из главных и ярких праздников нашей истории. Поздравляю вас с тем, что очень скоро мы вольемся в большую семью свободных народов России", - говорится в видеообращении Балицкого в Telegram-канале.По его словам, каждый житель области найдет свое место в России, каждому будет гарантирован труд и защита.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

запорожская область

россия

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская область, россия, день россии, херсонская область