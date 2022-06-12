https://ria.ru/20220612/rogozin-1794837429.html
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата"
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата" - РИА Новости, 12.06.2022
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из фильма "Брат 2" авторства Владимира Орлова. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T08:12
2022-06-12T08:12
2022-06-12T09:18
общество
сармат (ракета)
дмитрий рогозин
день россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794841443_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3597f2f88696bbff23ffd72fac55971e.jpg
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из фильма "Брат 2" авторства Владимира Орлова.В видеоролике, где Рогозин читает стихотворение: "Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все моё, родное. Это - Родина моя, всех люблю на свете я", на его фоне показываются различные кадры движения российской военной техники.Видны кадры Парада Победы на красной площади, различных машин комплекса ПВО С-400, броневиков "Тигр", взлетов истребительной авиации и вертолетов, а также стратегических бомбардировщиков Ту-160 и фрегат проекта 22350 в море.Последнюю фразу Рогозин произносит на фоне старта тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794841443_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_5f363225fbdb0dc522b39427829ac985.jpg
Стихи на фоне пуска ракеты "Сармат" - поздравление с Днем России от Рогозина
Стихи на фоне пуска ракеты "Сармат" - поздравление с Днём России от Рогозина
2022-06-12T08:12
true
PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сармат (ракета), дмитрий рогозин, день россии, россия
08:12 12.06.2022 (обновлено: 09:18 12.06.2022)
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата"
Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из "Брата-2" на фоне ракеты "Сармат"