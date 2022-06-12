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Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата" - РИА Новости, 12.06.2022
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Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата"
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата" - РИА Новости, 12.06.2022
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из фильма "Брат 2" авторства Владимира Орлова. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T08:12
2022-06-12T09:18
общество
сармат (ракета)
дмитрий рогозин
день россии
россия
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из фильма "Брат 2" авторства Владимира Орлова.В видеоролике, где Рогозин читает стихотворение: "Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все моё, родное. Это - Родина моя, всех люблю на свете я", на его фоне показываются различные кадры движения российской военной техники.Видны кадры Парада Победы на красной площади, различных машин комплекса ПВО С-400, броневиков "Тигр", взлетов истребительной авиации и вертолетов, а также стратегических бомбардировщиков Ту-160 и фрегат проекта 22350 в море.Последнюю фразу Рогозин произносит на фоне старта тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
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Стихи на фоне пуска ракеты "Сармат" - поздравление с Днем России от Рогозина
Стихи на фоне пуска ракеты "Сармат" - поздравление с Днём России от Рогозина
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общество, сармат (ракета), дмитрий рогозин, день россии, россия
08:12 12.06.2022 (обновлено: 09:18 12.06.2022)
 
Рогозин в День России зачитал стихотворение из "Брата-2" на фоне "Сармата"

Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из "Брата-2" на фоне ракеты "Сармат"

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в День России зачитал стихотворение о Родине из фильма "Брат 2" авторства Владимира Орлова.
В видеоролике, где Рогозин читает стихотворение: "Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое - это все моё, родное. Это - Родина моя, всех люблю на свете я", на его фоне показываются различные кадры движения российской военной техники.
Видны кадры Парада Победы на красной площади, различных машин комплекса ПВО С-400, броневиков "Тигр", взлетов истребительной авиации и вертолетов, а также стратегических бомбардировщиков Ту-160 и фрегат проекта 22350 в море.
Последнюю фразу Рогозин произносит на фоне старта тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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ОбществоСармат (ракета)Дмитрий РогозинДень РоссииРоссия
 
 
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