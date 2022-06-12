https://ria.ru/20220612/restoran-1794857367.html

В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"

В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022

В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"

В понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня - около 200, заявил журналистам гендиректор сети Олег... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T10:48

2022-06-12T10:48

2022-06-12T14:40

россия

москва

общество

mcdonald's corporation

санкции в отношении россии

московская область (подмосковье)

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

олег пароев

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня - около 200, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Я бы хотел немного рассказать о том, как будут открываться наши предприятия. Сегодня, 12 июня, в знаменательный день, мы откроем двери 15 наших предприятий в Москве и Московской области. Завтра - ещё 50 предприятий, а до конца июня их будет около 200. И далее мы планируем открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны", - сказал он на открытии ресторана на станции метро Пушкинская в Москве.Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно и точка", сообщал Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".

https://ria.ru/20220612/mcdonalds-1794855354.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, москва, общество, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев