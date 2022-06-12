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В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022
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В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"
В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка" - РИА Новости, 12.06.2022
В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"
В понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня - около 200, заявил журналистам гендиректор сети Олег... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T10:48
2022-06-12T14:40
россия
москва
общество
mcdonald's corporation
санкции в отношении россии
московская область (подмосковье)
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
олег пароев
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня - около 200, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев."Я бы хотел немного рассказать о том, как будут открываться наши предприятия. Сегодня, 12 июня, в знаменательный день, мы откроем двери 15 наших предприятий в Москве и Московской области. Завтра - ещё 50 предприятий, а до конца июня их будет около 200. И далее мы планируем открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны", - сказал он на открытии ресторана на станции метро Пушкинская в Москве.Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно и точка", сообщал Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
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россия, москва, общество, mcdonald's corporation, санкции в отношении россии, московская область (подмосковье), "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), олег пароев
10:48 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
 
В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"

Пароев: в понедельник в Москве и области откроются 50 ресторанов "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПерсонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве
Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня - около 200, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.
"Я бы хотел немного рассказать о том, как будут открываться наши предприятия. Сегодня, 12 июня, в знаменательный день, мы откроем двери 15 наших предприятий в Москве и Московской области. Завтра - ещё 50 предприятий, а до конца июня их будет около 200. И далее мы планируем открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны", - сказал он на открытии ресторана на станции метро Пушкинская в Москве.
Вывеска на ресторане Макдоналдс - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Вчера, 10:31
Преемник McDonald's в России увеличит количество ресторанов до тысячи
Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно и точка", сообщал Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".
 
РоссияМоскваОбществоMcDonald's CorporationСанкции в отношении РоссииМосковская область (Подмосковье)"Вкусно — и точка" (сеть ресторанов)Олег Пароев
 
 
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