10:48 12.06.2022 (обновлено: 14:40 12.06.2022)
В понедельник в Москве и области откроют 50 ресторанов "Вкусно — и точка"
Пароев: в понедельник в Москве и области откроются 50 ресторанов "Вкусно — и точка"
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПерсонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве
Персонал открывшейся новой сети ресторанов быстрого питания в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. В понедельник, 13 июня, в Москве и области откроются 50 ресторанов преемника McDonald's, до конца июня - около 200, заявил журналистам гендиректор сети Олег Пароев.
"Я бы хотел немного рассказать о том, как будут открываться наши предприятия. Сегодня, 12 июня, в знаменательный день, мы откроем двери 15 наших предприятий в Москве и Московской области. Завтра - ещё 50 предприятий, а до конца июня их будет около 200. И далее мы планируем открывать от 50 до 100 предприятий каждую неделю, подключая разные регионы страны", - сказал он на открытии ресторана на станции метро Пушкинская в Москве.
Бывший McDonald's в России теперь называется "Вкусно и точка", сообщал Пароев. Первые 15 точек сети по Москве и области начали открываться 12 июня. Рестораны открылись на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде. Рестораны сети также открылись в Одинцово, Химках и в Реутово.
McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации на Украине. Решение объясняли возникшими "операционными, техническими и логистическими сложностями".