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Министр обороны КНР: США должны прекратить сдерживать развитие Китая - РИА Новости, 12.06.2022
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Министр обороны КНР: США должны прекратить сдерживать развитие Китая
Министр обороны КНР: США должны прекратить сдерживать развитие Китая - РИА Новости, 12.06.2022
Министр обороны КНР: США должны прекратить сдерживать развитие Китая
Развитие Китая ни для кого не представляет угрозы, США должны прекратить очернять Пекин и пытаться сдерживать его развитие, заявил министр обороны КНР Вэй... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T06:22
2022-06-12T06:22
в мире
китай
вэй фэнхэ
пекин
минобороны китая
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Развитие Китая ни для кого не представляет угрозы, США должны прекратить очернять Пекин и пытаться сдерживать его развитие, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.Вэй Фэнхэ подчеркнул, что развитие Китая "не представляет угрозу" для других государств, но вносит большой вклад в глобальный мир и развитие, добавив, что страна продолжит развиваться. Он отметил, что Китай не запугивает других, но "не позволит другим запугивать его".Министр отметил, что позиция КНР очень ясная, отметив, что диалог между странами должен вестись на основе взаимного уважения, а сотрудничество должно быть нацелено на достижение взаимовыгодных результатов. По его словам, стабильные китайско-американские отношения отвечают интересам обеих стран и всего мира."Но если вы хотите конфронтации, мы будем бороться до конца", — сказал он.
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в мире, китай, вэй фэнхэ, пекин, минобороны китая
06:22 12.06.2022
 
Министр обороны КНР: США должны прекратить сдерживать развитие Китая

Глава МО КНР Вэй Фэнхэ: США должны прекратить очернять Китай и сдерживать его развитие

© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
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ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Развитие Китая ни для кого не представляет угрозы, США должны прекратить очернять Пекин и пытаться сдерживать его развитие, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"Было бы исторической и стратегической ошибкой настаивать на восприятии Китая в качестве угрозы, противника или даже врага. Мы призываем американскую сторону прекратить очернять и сдерживать Китай, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить наносить ущерб интересам Китая", — сказал министр на проходящей в Сингапуре конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла". Трансляция его выступления велась в YouTube.

Вэй Фэнхэ подчеркнул, что развитие Китая "не представляет угрозу" для других государств, но вносит большой вклад в глобальный мир и развитие, добавив, что страна продолжит развиваться. Он отметил, что Китай не запугивает других, но "не позволит другим запугивать его".
Министр отметил, что позиция КНР очень ясная, отметив, что диалог между странами должен вестись на основе взаимного уважения, а сотрудничество должно быть нацелено на достижение взаимовыгодных результатов. По его словам, стабильные китайско-американские отношения отвечают интересам обеих стран и всего мира.
"Но если вы хотите конфронтации, мы будем бороться до конца", — сказал он.
Вид на Пекин - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
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В миреКитайВэй ФэнхэПекинМинобороны Китая
 
 
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