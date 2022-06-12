https://ria.ru/20220612/putin-1794906771.html

Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского

Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2022

Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского

Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей Героя Труда РФ и знаков Государственных премий в Кремле пообщался с лауреатами в неформальной... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:53

2022-06-12T15:53

2022-06-12T17:38

общество

владимир михайлов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794892732_239:0:2814:1448_1920x0_80_0_0_f836093783049301bceecfee9242d3ec.jpg

МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей Героя Труда РФ и знаков Государственных премий в Кремле пообщался с лауреатами в неформальной обстановке с бокалом шампанского.Во время общения президент поздравил присутствующих с Днём России. Главу государства в шутку спросили, всегда ли у него встречи "такие веселые". "Всегда", - посмеялся Путин.Во время беседы он также обратил внимание на необычное отчество одного из лауреатов Госпремии из Якутии - дояра Владимира Михайлова. "Для жителя Якутии и для человека северного быть Африкановичем - это сильно", - сказал президент.Также речь зашла о борьбе с раком крови у детей. Путин отметил, что за прошедшие годы Россия достигла больших успехов в спасении маленьких пациентов. "Семь процентов только детей вылечивали с раком крови (в 1991 году). А сейчас 85%. Потрясающе, это прогресс потрясающий", - заявил Путин.

https://radiosputnik.ria.ru/20210612/putin-1736740536.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир михайлов, россия