15:53 12.06.2022 (обновлено: 17:38 12.06.2022)
Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского
Путин пообщался с лауреатами Госпремий в неформальной обстановке с бокалом шампанского
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей Героя Труда РФ и знаков Государственных премий в Кремле пообщался с лауреатами в неформальной обстановке с бокалом шампанского.
Во время общения президент поздравил присутствующих с Днём России. Главу государства в шутку спросили, всегда ли у него встречи "такие веселые". "Всегда", - посмеялся Путин.
12 июня 2021, 12:27В РоссииПутин обратился к жителям страны с поздравлением в День России
Во время беседы он также обратил внимание на необычное отчество одного из лауреатов Госпремии из Якутии - дояра Владимира Михайлова. "Для жителя Якутии и для человека северного быть Африкановичем - это сильно", - сказал президент.
Также речь зашла о борьбе с раком крови у детей. Путин отметил, что за прошедшие годы Россия достигла больших успехов в спасении маленьких пациентов. "Семь процентов только детей вылечивали с раком крови (в 1991 году). А сейчас 85%. Потрясающе, это прогресс потрясающий", - заявил Путин.