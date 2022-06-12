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Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2022
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Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского
Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского - РИА Новости, 12.06.2022
Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского
Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей Героя Труда РФ и знаков Государственных премий в Кремле пообщался с лауреатами в неформальной... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T15:53
2022-06-12T17:38
общество
владимир михайлов
россия
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МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей Героя Труда РФ и знаков Государственных премий в Кремле пообщался с лауреатами в неформальной обстановке с бокалом шампанского.Во время общения президент поздравил присутствующих с Днём России. Главу государства в шутку спросили, всегда ли у него встречи "такие веселые". "Всегда", - посмеялся Путин.Во время беседы он также обратил внимание на необычное отчество одного из лауреатов Госпремии из Якутии - дояра Владимира Михайлова. "Для жителя Якутии и для человека северного быть Африкановичем - это сильно", - сказал президент.Также речь зашла о борьбе с раком крови у детей. Путин отметил, что за прошедшие годы Россия достигла больших успехов в спасении маленьких пациентов. "Семь процентов только детей вылечивали с раком крови (в 1991 году). А сейчас 85%. Потрясающе, это прогресс потрясающий", - заявил Путин.
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общество, владимир михайлов, россия
15:53 12.06.2022 (обновлено: 17:38 12.06.2022)
 
Путин пообщался с лауреатами Госпремий с бокалом шампанского

Путин пообщался с лауреатами Госпремий в неформальной обстановке с бокалом шампанского

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июня - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после церемонии вручения медалей Героя Труда РФ и знаков Государственных премий в Кремле пообщался с лауреатами в неформальной обстановке с бокалом шампанского.
Во время общения президент поздравил присутствующих с Днём России. Главу государства в шутку спросили, всегда ли у него встречи "такие веселые". "Всегда", - посмеялся Путин.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня 2021, 12:27В России
Путин обратился к жителям страны с поздравлением в День России
Во время беседы он также обратил внимание на необычное отчество одного из лауреатов Госпремии из Якутии - дояра Владимира Михайлова. "Для жителя Якутии и для человека северного быть Африкановичем - это сильно", - сказал президент.
Также речь зашла о борьбе с раком крови у детей. Путин отметил, что за прошедшие годы Россия достигла больших успехов в спасении маленьких пациентов. "Семь процентов только детей вылечивали с раком крови (в 1991 году). А сейчас 85%. Потрясающе, это прогресс потрясающий", - заявил Путин.
 
ОбществоВладимир МихайловРоссия
 
 
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