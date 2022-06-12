https://ria.ru/20220612/putin-1794888121.html
Путин назвал основы единства российского народа
Путин назвал основы единства российского народа - РИА Новости, 12.06.2022
Путин назвал основы единства российского народа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единым, мощным, непобедимым и устремлённым в будущее народом россиян делает связь творчества и производства, науки и... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:06
2022-06-12T14:06
2022-06-12T17:40
владимир путин
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что единым, мощным, непобедимым и устремлённым в будущее народом россиян делает связь творчества и производства, науки и заботы о людях, а также связи между традиционными конфессиями."Как в прежние времена говорили, именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, заботы о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремлённым в будущее российским народом", — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
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владимир путин
14:06 12.06.2022 (обновлено: 17:40 12.06.2022)
Путин назвал основы единства российского народа
Путин рассказал, что сделало россиян единым, мощным и непобедимым народом
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что единым, мощным, непобедимым и устремлённым в будущее народом россиян делает связь творчества и производства, науки и заботы о людях, а также связи между традиционными конфессиями.
"Как в прежние времена говорили, именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, заботы о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремлённым в будущее российским народом", — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.