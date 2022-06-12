Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал основы единства российского народа - РИА Новости, 12.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220612/putin-1794888121.html
Путин назвал основы единства российского народа
Путин назвал основы единства российского народа - РИА Новости, 12.06.2022
Путин назвал основы единства российского народа
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единым, мощным, непобедимым и устремлённым в будущее народом россиян делает связь творчества и производства, науки и... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T14:06
2022-06-12T17:40
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_fa3aa6e38fd50723b73e9b97999ea145.jpg
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что единым, мощным, непобедимым и устремлённым в будущее народом россиян делает связь творчества и производства, науки и заботы о людях, а также связи между традиционными конфессиями."Как в прежние времена говорили, именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, заботы о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремлённым в будущее российским народом", — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
https://ria.ru/20220612/putin-1794886586.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0c/1794885300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_67b3a7f50f6c71ad2d4f357f536db4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин
14:06 12.06.2022 (обновлено: 17:40 12.06.2022)
 
Путин назвал основы единства российского народа

Путин рассказал, что сделало россиян единым, мощным и непобедимым народом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин вручил Государственные премии и золотые медали Героя Труда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что единым, мощным, непобедимым и устремлённым в будущее народом россиян делает связь творчества и производства, науки и заботы о людях, а также связи между традиционными конфессиями.
"Как в прежние времена говорили, именно эта связь города и деревни, связь науки, творчества, реального производства, искусства, заботы о людях в самом широком смысле этого слова, связь между нашими традиционными братскими, сестринскими конфессиями — все это и делает нас единым, мощным, непобедимым, устремлённым в будущее российским народом", — сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
Были простыми крестьянами, а потом – простыми рабочими – Путин о своих предках
Вчера, 13:52
Путин рассказал о своих предках
 
Владимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала