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Путин рассказал о своих предках - РИА Новости, 12.06.2022
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Путин рассказал о своих предках
Путин рассказал о своих предках - РИА Новости, 12.06.2022
Путин рассказал о своих предках
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:52
2022-06-12T14:16
общество
владимир путин
россия
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими."Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времён, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими. Да, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
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60
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"Были простыми крестьянами, а потом – простыми рабочими" – Путин о своих предках
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими.
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общество, владимир путин, россия, день россии
13:52 12.06.2022 (обновлено: 14:16 12.06.2022)
 
Путин рассказал о своих предках

Президент Путин рассказал, что его предки были простыми крестьянами и простыми рабочими

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими.
"Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времён, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими. Да, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
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