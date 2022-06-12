https://ria.ru/20220612/putin-1794886586.html
Путин рассказал о своих предках
Путин рассказал о своих предках - РИА Новости, 12.06.2022
Путин рассказал о своих предках
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T13:52
2022-06-12T13:52
2022-06-12T14:16
общество
владимир путин
россия
день россии
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими."Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времён, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими. Да, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html
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"Были простыми крестьянами, а потом – простыми рабочими" – Путин о своих предках
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими.
2022-06-12T13:52
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин, россия, день россии
13:52 12.06.2022 (обновлено: 14:16 12.06.2022)
Путин рассказал о своих предках
Президент Путин рассказал, что его предки были простыми крестьянами и простыми рабочими
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими.
"Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времён, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими. Да, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.