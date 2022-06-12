https://ria.ru/20220612/putin-1794886586.html

Путин рассказал о своих предках

Путин рассказал о своих предках - РИА Новости, 12.06.2022

Путин рассказал о своих предках

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими. РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T13:52

2022-06-12T13:52

2022-06-12T14:16

общество

владимир путин

россия

день россии

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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими."Выступая сейчас, Никита Сергеевич Михалков поведал удивительную вещь, удивительную историю о связи времён, поколений. Его предок был хранителем печати первого из Романовых. Примерно с этого же времени, документально установлено церковными записями, мои предки были простыми крестьянами, а потом просто простыми рабочими. Да, для меня большая честь присутствовать на сегодняшней церемонии", - сказал Путин на церемонии вручения государственных наград.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794555985.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Были простыми крестьянами, а потом – простыми рабочими" – Путин о своих предках Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что его предки были простыми крестьянами, а после рабочими. 2022-06-12T13:52 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владимир путин, россия, день россии