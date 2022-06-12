https://ria.ru/20220612/putin-1794872741.html
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Путин поздравил жителей страны с Днем России - РИА Новости, 12.06.2022
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России и призвал их быть сплоченными. РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T12:12
2022-06-12T12:12
2022-06-12T14:52
общество
россия
владимир путин
день россии
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России и призвал их быть сплоченными.Выступая на церемонии награждения лауреатов Государственной премии, глава государства отметил, что День России наполнен гордостью за историю нашей страны и верой в ее будущее. "Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными", — сказал Путин.По его словам, это единство, преданность родине и ответственность за нее завещали нам предки. День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики.С 1991 года 12 июня стало нерабочим днем, а с 1992-го — государственным праздником. Официальное название "День России" закрепилось за ним с 2002 года, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Важно быть сплоченными" – поздравление Путина с Днем России
Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России и призвал их быть сплоченными. Выступая на церемонии награждения лауреатов Государственной премии, глава государства отметил, что День России наполнен гордостью за историю нашей страны и верой в ее будущее
2022-06-12T12:12
true
PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, владимир путин, день россии
12:12 12.06.2022 (обновлено: 14:52 12.06.2022)
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Путин напомнил о важности сплоченности граждан в День России
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости.
Президент Владимир Путин поздравил
сограждан с Днем России и призвал их быть сплоченными.
Выступая на церемонии награждения лауреатов Государственной премии, глава государства отметил, что День России наполнен гордостью за историю нашей страны и верой в ее будущее.
"Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно для Отечества, для нашего общества, народа быть сплоченными", — сказал Путин.
По его словам, это единство, преданность родине и ответственность за нее завещали нам предки.
"Мы знаем, какой великой силой обладают эти вековые традиции, нравственные ценности, духовные устои. Они рождались и крепли на протяжении всей тысячелетней истории России. И сегодня объединяют наш многонациональный народ, для которого во все времена искренние, глубокие чувства патриотизма были и остаются священными", — уверен президент.
День России ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные правовые возможности для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев республики.
С 1991 года 12 июня стало нерабочим днем, а с 1992-го — государственным праздником. Официальное название "День России" закрепилось за ним с 2002 года, когда вступил в силу новый Трудовой кодекс.