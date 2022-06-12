https://ria.ru/20220612/pushkov-1794901398.html

Пушков преподал урок физики поляку, предложившему ядерное оружие Киеву

Пушков преподал урок физики поляку, предложившему ядерное оружие Киеву - РИА Новости, 12.06.2022

Пушков преподал урок физики поляку, предложившему ядерное оружие Киеву

Бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европейского парламента Радослав Сикорский забыл о разрушительных последствиях идеи вооружить... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T15:27

2022-06-12T15:27

2022-06-12T19:13

в мире

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алексей пушков

госдума рф

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Польши и действующий депутат Европейского парламента Радослав Сикорский забыл о разрушительных последствиях идеи вооружить Украину ядерными ракетами, написал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.Ранее в воскресенье Сикорский предложил снабдить Киев ядерным вооружением, поскольку Россия якобы нарушила Будапештский меморандум, а западные страны, будучи гарантами безопасности Украины, ничего не сделали, чтобы компенсировать потери."От использования Украиной ядерных боеголовок, подаренных Западом, пострадает и сама Польша, примыкающая к театру боевых действий: радиация, как известно, не признает границ", — сенатор.По его словам, Сикорский и раньше позволял себе радикальные заявления, но в этот раз "превзошел самого себя".Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявление евродепутата, подчеркнул, что именно из-за таких людей нужно освободить Украину от нацизма и обеспечить ее безъядерный статус.В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, арсенал, оставшийся на украинской территории после распада СССР, был ликвидирован, а ядерные державы, в свою очередь, обязались гарантировать Киеву безопасность.В начале февраля Владимир Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. По словам украинского лидера, если они не состоятся или по результатам его страна не получит гарантий безопасности, "Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года поставят под сомнение".

https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html

https://ria.ru/20220305/razrabotki-1776647926.html

https://ria.ru/20220404/zapad-1781555831.html

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Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, польша, вячеслав володин, алексей пушков, госдума рф, владимир зеленский