https://ria.ru/20220612/psevdonimy-1794651608.html
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами - РИА Новости, 12.06.2022
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".
2022-06-12T12:00
2022-06-12T12:00
2022-06-12T12:00
как это по-русски
литература
история
илья ильф
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794650936_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_d646ebb97f1100645758041bf1560f25.jpg
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".
audio/mpeg
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Полина Панина, Артем Буфтяк, Дарья ДубининаЗвукорежиссер: Андрей Темнов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794650936_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_dccfabfced95dae51a70a215e25ab531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, история, илья ильф, подкаст, аудио
Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами
Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".