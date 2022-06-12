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Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами

Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами - РИА Новости, 12.06.2022

Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами

Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи".

2022-06-12T12:00

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Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи". audio/mpeg

Ильф, Тэффи, Булычев. Что заставляло писателей скрываться за прозвищами Многих писателей мы знаем по их вымышленным именам – псевдонимам. Что заставляло авторов скрываться за придуманными прозвищами? Почему Илья Ильф никогда не подписывал статьи и книги настоящей фамилией, как появилась литературная маска Козьмы Пруткова и в честь кого любимая писательница Николая Второго назвалась "Тэффи". audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литература, история, илья ильф, подкаст, аудио