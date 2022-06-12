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Назван настоящий виновник провала западных санкций против России
Назван настоящий виновник провала западных санкций против России - РИА Новости, 12.06.2022
Назван настоящий виновник провала западных санкций против России
Сейчас многие эксперты и политики на Западе констатируют, что санкционная политика в отношении России не принесла желаемых результатов. Причина этому —... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T01:15
2022-06-12T01:15
2022-06-12T01:15
экономика
россия
санкции в отношении россии
европа
василий колташов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Сейчас многие эксперты и политики на Западе констатируют, что санкционная политика в отношении России не принесла желаемых результатов. Причина этому — недостаточный уровень компетентности западных экономистов, пояснил агентству "Прайм" экономист Василий Колташов.Эксперт напомнил, что антироссийские санкции сильно ударили по Европе: евро слабеет, в странах наблюдается высокий уровень инфляции."Не нашлось людей, которые, будучи представлены нам как гиганты экономической мысли, способные укрепить западную стратегию в экономике на века, смогли бы донести до политиков мысль, что санкции не будут работать, поскольку мир находится в ситуации подъема товарных рынков и тотальной инфляции", — подчеркнул Колташов.Также неудачей главенствующих на Западе сторонников неолиберализма и "вашингтонского консенсуса" эксперт назвал отсутствие внятного плана действий в сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20220610/neschaste-1794448850.html
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экономика, россия, санкции в отношении россии, европа, василий колташов
Назван настоящий виновник провала западных санкций против России
Эксперт Колташов: западные экономисты виноваты в провале санкций против России