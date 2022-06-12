https://ria.ru/20220612/priem-1794823694.html

В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы

В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы - РИА Новости, 12.06.2022

В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы

Торжественный прием по случаю Дня России при участии послов дружественных стран, общественных деятелей и пианистки Валентины Лисицы состоялся в посольстве РФ в... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T01:49

2022-06-12T01:49

2022-06-12T02:10

культура

россия

венгрия

будапешт

в мире

новости культуры

валентина лисица

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794724170_0:165:3082:1899_1920x0_80_0_0_d98477b5f9b4bdd65ecd4c64140e9a46.jpg

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России при участии послов дружественных стран, общественных деятелей и пианистки Валентины Лисицы состоялся в посольстве РФ в Будапеште, сообщила российская дипмиссия.В своей приветственной речи российский посол Евгений Станиславов отметил, что и Россия, и Венгрия относятся к "растущей" категории стран, "обладающих не только развитой инновационной экономикой, но и способных отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, свою самобытность, защищать духовно-нравственные, культурные и моральные ценности", и выразил надежду, что совместными усилиями удастся раскрыть значительный потенциал российско-венгерских отношений, которые в условиях непростой международной обстановки демонстрируют свою зрелость."Именно поэтому мы последовательно выступаем за дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия с Венгрией и высоко ценим взвешенную внешнеполитическую линию венгерского руководства, получившую в ходе недавних парламентских выборов широкую поддержку избирателей, высказавшихся за продолжение этого курса на международной арене", — сказал дипломат.Среди гостей присутствовала знаменитая американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица, известная своей многолетней поддержкой жителей Донбасса, чей концерт, отмененный ранее с "подсказки" украинского посольства, успешно состоялся в Российском культурном центре в Будапеште."Музыкант сделала щедрый подарок всем присутствовавшим на приеме гостям, исполнив несколько произведений Чайковского и Брамса. Еще одним подарком стала выставка российской художницы из Нижнего Новгорода Анны Рябчевской, картины которой стали настоящим украшением зала приемов Посольства", сообщила дипмиссия.

https://ria.ru/20220525/rezhisser-1790519110.html

https://ria.ru/20220608/skripachki-1793886783.html

россия

венгрия

будапешт

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венгрия, будапешт, в мире, новости культуры, валентина лисица, москва