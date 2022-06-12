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В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы - РИА Новости, 12.06.2022
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Культура
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В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы
В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы - РИА Новости, 12.06.2022
В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы
Торжественный прием по случаю Дня России при участии послов дружественных стран, общественных деятелей и пианистки Валентины Лисицы состоялся в посольстве РФ в... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T01:49
2022-06-12T02:10
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в мире
новости культуры
валентина лисица
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России при участии послов дружественных стран, общественных деятелей и пианистки Валентины Лисицы состоялся в посольстве РФ в Будапеште, сообщила российская дипмиссия.В своей приветственной речи российский посол Евгений Станиславов отметил, что и Россия, и Венгрия относятся к "растущей" категории стран, "обладающих не только развитой инновационной экономикой, но и способных отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, свою самобытность, защищать духовно-нравственные, культурные и моральные ценности", и выразил надежду, что совместными усилиями удастся раскрыть значительный потенциал российско-венгерских отношений, которые в условиях непростой международной обстановки демонстрируют свою зрелость."Именно поэтому мы последовательно выступаем за дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия с Венгрией и высоко ценим взвешенную внешнеполитическую линию венгерского руководства, получившую в ходе недавних парламентских выборов широкую поддержку избирателей, высказавшихся за продолжение этого курса на международной арене", — сказал дипломат.Среди гостей присутствовала знаменитая американская пианистка украинского происхождения Валентина Лисица, известная своей многолетней поддержкой жителей Донбасса, чей концерт, отмененный ранее с "подсказки" украинского посольства, успешно состоялся в Российском культурном центре в Будапеште."Музыкант сделала щедрый подарок всем присутствовавшим на приеме гостям, исполнив несколько произведений Чайковского и Брамса. Еще одним подарком стала выставка российской художницы из Нижнего Новгорода Анны Рябчевской, картины которой стали настоящим украшением зала приемов Посольства", сообщила дипмиссия.
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россия, венгрия, будапешт, в мире, новости культуры, валентина лисица, москва
01:49 12.06.2022 (обновлено: 02:10 12.06.2022)
 
В Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы

В посольстве в Венгрии состоялся прием в честь Дня России с участием пианистки Лисицы

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкАмериканская пианистка Валентина Лисица
Американская пианистка Валентина Лисица - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Торжественный прием по случаю Дня России при участии послов дружественных стран, общественных деятелей и пианистки Валентины Лисицы состоялся в посольстве РФ в Будапеште, сообщила российская дипмиссия.
"В Посольстве России в Венгрии состоялся торжественный прием по случаю национального праздника. День России пришли отметить большое число гостей, среди которых были послы дружественных государств, общественные деятели, журналисты, соотечественники, представители венгерского бизнеса и творческой интеллигенции", — говорится в сообщении посольства в его Telegram-канале.
В своей приветственной речи российский посол Евгений Станиславов отметил, что и Россия, и Венгрия относятся к "растущей" категории стран, "обладающих не только развитой инновационной экономикой, но и способных отстаивать свой суверенитет и национальные интересы, свою самобытность, защищать духовно-нравственные, культурные и моральные ценности", и выразил надежду, что совместными усилиями удастся раскрыть значительный потенциал российско-венгерских отношений, которые в условиях непростой международной обстановки демонстрируют свою зрелость.
"Именно поэтому мы последовательно выступаем за дальнейшее развитие конструктивного взаимодействия с Венгрией и высоко ценим взвешенную внешнеполитическую линию венгерского руководства, получившую в ходе недавних парламентских выборов широкую поддержку избирателей, высказавшихся за продолжение этого курса на международной арене", — сказал дипломат.
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"Музыкант сделала щедрый подарок всем присутствовавшим на приеме гостям, исполнив несколько произведений Чайковского и Брамса. Еще одним подарком стала выставка российской художницы из Нижнего Новгорода Анны Рябчевской, картины которой стали настоящим украшением зала приемов Посольства", сообщила дипмиссия.
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