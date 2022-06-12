https://ria.ru/20220612/prazdnik-1794840075.html

Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником

Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником - РИА Новости, 12.06.2022

Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником

Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного... РИА Новости, 12.06.2022

2022-06-12T08:39

2022-06-12T08:39

2022-06-12T08:54

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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России."В сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.По словам главы белорусского государства, "патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия"."Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания", - отметил президент Белоруссии.Он выразил убеждение, что подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов обоих государств.Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра и благополучия, а жителям России - мира и согласия.

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в мире, россия, белоруссия, москва, день россии