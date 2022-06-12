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Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником - РИА Новости, 12.06.2022
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником
Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T08:39
2022-06-12T08:39
2022-06-12T08:54
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белоруссия
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России."В сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.По словам главы белорусского государства, "патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия"."Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания", - отметил президент Белоруссии.Он выразил убеждение, что подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов обоих государств.Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра и благополучия, а жителям России - мира и согласия.
https://ria.ru/20220612/rossiya-1794759817.html
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в мире, россия, белоруссия, москва, день россии
08:39 12.06.2022 (обновлено: 08:54 12.06.2022)
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником и пожелал жителям мира