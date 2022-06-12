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Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником - РИА Новости, 12.06.2022
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Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником - РИА Новости, 12.06.2022
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником
Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного... РИА Новости, 12.06.2022
2022-06-12T08:39
2022-06-12T08:54
в мире
россия
белоруссия
москва
день россии
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России."В сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.По словам главы белорусского государства, "патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия"."Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания", - отметил президент Белоруссии.Он выразил убеждение, что подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов обоих государств.Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра и благополучия, а жителям России - мира и согласия.
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в мире, россия, белоруссия, москва, день россии
08:39 12.06.2022 (обновлено: 08:54 12.06.2022)
 
Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником

Лукашенко поздравил Путина и россиян с государственным праздником и пожелал жителям мира

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДень России
День России - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 12 июн - РИА Новости. Россия уверенно защищает свои национальные интересы в сложных геополитических условиях, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития, говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России.
"В сложных геополитических условиях Россия уверенно защищает свои национальные интересы, успешно реализует планы по обеспечению динамичного социально-экономического развития", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
По словам главы белорусского государства, "патриотизм и сплоченность граждан, поддержка и высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу - достойный ответ на предпринимаемые в отношении России недружественные действия".
"Не сомневаюсь, что россияне, как это было неоднократно в истории, стойко преодолеют все трудности и испытания", - отметил президент Белоруссии.
Он выразил убеждение, что подлинно союзнические отношения между Минском и Москвой в полной мере отвечают интересам братских народов обоих государств.
Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, добра и благополучия, а жителям России - мира и согласия.
Праздничное оформление ко Дню России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
08:00
"День независимости" России обрел новый смысл
 
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